台灣又被點名了 ! 半導體氦氣庫存「生死線」曝光 壓力恐全面爆發

半導體氦氣風險升溫，南韓為亞洲風險最高之一，台灣緊接在後。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突延燒與卡達天然氣供應受阻，半導體關鍵原料「氦氣」正面臨緊縮風險，台灣再度被國際機構點名關注。惠譽（Fitch）評論指出，全球供應鏈已出現尾端風險（tail risk），一旦短缺持續，可能對晶片產業造成實質衝擊，特別是台灣高度依賴卡達供應，在亞洲主要經濟體中風險名列前段，而南韓更被認為是最脆弱的一環。

Fitch指出，氦氣作為天然氣的副產品，廣泛應用於半導體製程與醫療影像設備。隨著卡達天然氣出口受干擾，加上市場提前囤貨行為，供應壓力進一步放大。短期來看，營運影響仍屬可控。台灣主要晶片製造商表示，目前產線運作正常，庫存與供應仍在可管理範圍內。經濟部也指出，3至4月已有22批液化天然氣到港安排，國內油、煤、氣庫存均高於法定安全水位，顯示短期內能源供應無虞，將中東局勢定義為「可控風險」。

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但Fitch也明確警告，若衝突時間拉長，中期風險將浮現。尤其是補庫週期一旦受阻，供應緊張可能逐步傳導至產線。

關鍵變數在於衝突持續時間。即使卡達設施恢復運作，氦氣供應也不會立即回到正常水準。卡達能源部長表示，從衝突結束到恢復正常出貨，可能需要數週甚至數月時間。這段「補進度期」將導致航運與合約分配延遲，推高現貨價格，並使工業氣體供應商更嚴格控管出貨。

亞洲各國的風險分布並不平均。Fitch指出，南韓2025年約有64.7%的氦氣進口來自卡達，因此暴露度最高。台灣同樣面臨類似結構性風險，因其大部分氦氣供應依賴卡達，短期內難以找到替代來源，美國供應雖可作為備案，但成本明顯更高。

相比之下，日本的供應結構較為分散，約一半來自美國，另有28%至33%來自卡達，且在美日兩地均持有庫存，使其在供應衝擊下具備更高韌性。

在成本面，Fitch認為短期影響仍屬次要，但若供應持續吃緊，價格壓力將逐步浮現。在極端情境下，氦氣現貨價格可能上漲50%至200%，合約價格也可能在重新談判時上調20%至40%。不過，由於氦氣在製造成本中占比僅約0.5%至1%，對大型製造商整體成本影響有限。

真正值得關注的，是營運層面的風險。一旦供應中斷時間超過約六週、庫存被消耗殆盡，企業可能面臨配額限制、採購成本上升、營運資金壓力加大，甚至需要調整生產排程，優先供應高毛利產品。

不過，供應緊張也可能帶來另一面效應——晶片價格上升，有助於支撐產業利潤，部分抵銷成本壓力。大型晶圓廠通常擁有長期供應合約、較高庫存與先進的氦氣回收系統（回收率可達80%至90%），能有效降低對現貨市場的依賴。

義大利媒體指出， 東亞和東南亞一片蕭條，多個經濟部門受到影響；其中，印尼正在削減政府部門開支，越南也在減少航班，主要是因為燃油短缺。

整體而言，具備多元供應來源（如美國、俄羅斯、阿爾及利亞）、完善回收技術與戰略庫存的企業，將在這波供應波動中更具抗壓能力；反之，依賴單一來源與現貨市場的業者，風險將顯著放大。這場看似發生在中東的衝突，實際上正透過能源與關鍵原料，逐步傳導到全球科技產業。對台灣而言，真正的考驗，或許才正要開始。

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