FOMC利率不動、今年再降息1次 7大重點決策1次看

FOMC利率不動，7大重點決策一次看。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受美伊戰爭影響，油價飆升和經濟不確定性加劇，聯準會週三 （18 日） 將基準利率維持在 3.50%-3.75% 區間不變，官員預計今年將降息1次，對於美伊戰爭所帶來的衝擊，聯準會主席鮑爾表示，在美伊交戰期間預測未來和製定政策幾乎是不可能的，當被問及石油危機時則強調，這場危機對聯準會帶來的許多困惑，沒有人知道它對經濟影響會更大或更小。

綜合媒體報導，聯準會週三投票決定維持基準利率不變，同時調整了對經濟和未來貨幣政策路徑的預測。而以下是鮑爾在會後新聞發布會上的7大要點。

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1、聯準會按兵不動

聯邦公開市場委員會 （FOMC） 以 11 票同意比1票反對的結果通過決議，維持維持在 3.50%-3.75% 區間不變，這是連續第2次「按兵不動」。

FOMC在聲明中表示：「委員會尋求在長期內實現最大就業與 2% 的通膨目標。經濟前景的不確定性仍然偏高。中東局勢發展對美國經濟的影響仍具不確定性。委員會正關注其雙重使命兩端所面臨的風險。」

聯準會理事米蘭 （Stephen Miran） 對本次決議投下反對票，主張將利率下調1碼。

2、高度「不確定性」

鮑爾在記者會上罕見多次直言：「我們真的不知道」！

鮑爾坦言，當前經濟前景比平常更難判斷。從油價衝擊、關稅效應到人工智慧 （AI） 帶來的變化，聯準會眼前面對的，幾乎都是還在發展中的新變數。

鮑爾向記者會上表示：「中東局勢對美國經濟的影響仍具不確定性。短期來看，較高的能源價格將推升整體通膨，但現在判斷其對經濟影響的範圍與持續時間，還為時過早。」

鮑爾解說：「油價衝擊當然會反映出來，其中有一部分也會體現在核心通膨上。我們就是不知道中東接下來會發生什麼，將是非常重要的因素。聯準會必須『等待觀察事態發展』，以及『目前局勢會持續多久』。」

聯準會不知道關稅政策最終會如何發展，鮑爾表示，官員不僅擔憂油價，也擔憂川普關稅政策對經濟造成的影響。儘管最高法院近期裁定川普的一系列關稅政策違法，但川普政府已著手依據其他法律依據重新徵收關稅。

3、通膨進展遜於預期

鮑爾坦承，儘管央行預測今年通膨將會緩解，但進展速度並沒有他們原先希望的那麼快。

他認為，如若年中關稅因素逐步明朗，相關影響也將開始反映在通膨走勢上；關稅帶來的價格壓力一次性衝擊，之後通膨仍有機會回落。

不過，鮑爾也坦言，聯準會後續政策仍將視經濟數據而定，但若通膨持續維持高檔、未見明顯改善，降息步調也可能隨之調整。

4、最新經濟預測 點狀圖保留降息空間

聯準會最新經濟預測摘要 （SEP） 顯示，官員上修今年通膨預測，同時也預估經濟成長速度略快一些。

聯準會公布的最新點狀圖顯示，官員仍預期今年可能降息1次，2027年再降1次，但整體路徑已明顯變得更保守。

19位與會官員中有12人預估今年至少會降息1次，與去年12月相同，但其中幾位官員下修了原先的降息幅度；另有1位官員甚至預測明年可能升息。

鮑爾在會後談話中表示：「如果你有注意到，中位數並沒有改變，但實際上有一些人明顯轉向較少降息的方向。也就是說，大概有4到5位官員，從原本預估降息兩次，改成預估只降1次。」鮑爾重申市場應對這些點狀圖與經濟預測「保留看待」，而且這次更應如此。

5、距離停滯性通膨還很遠

鮑爾提到就業面臨下滑風險，但淡化美國走向「停滯性通膨」，強調他不會用這個詞來形容當前美國經濟。

他表示，目前失業率仍大致貼近長期正常水準，而通膨雖高於目標，但也僅高出約 1 個百分點。

他強調，現在的局面確實棘手，但還不到需要以「停滯性通膨」來定義的程度，這個詞應保留給更嚴峻的經濟環境。

6、鮑爾未來動向

鮑爾表示，若繼任人選在 5 月 15 日其任期屆滿前仍未獲確認，他將依法繼續暫代主席職務，這也是他迄今對聯準會權力交接問題最明確的1次公開表態。

他並進一步表明，在司法部對他的調查尚未徹底、透明且最終結束前，自己無意離開聯準會理事會。

此番說法，正值鮑爾接班安排與政治角力同步升溫之際。美國總統川普已提名前聯準會理事華許 （Kevin Warsh） 接任主席，但共和黨參議員 Tom Tillis 揚言，在司法部調查告一段落前，將阻撓該提名案通過參議院確認程序。

7、全球央行同步警戒中東戰爭

中東戰局已是全球主要央行都必須納入考量的新變數。聯準會在聲明中提到，中東局勢對美國經濟的影響仍不確定。

不只聯準會，加拿大央行與澳洲央行近期也都已公開提到中東衝突對通膨與經濟的潛在影響。加拿大央行表示，戰事已加劇能源價格與金融市場波動，並提高全球經濟風險。澳洲央行更警告，若燃料價格居高不下，通膨高於目標的時間恐怕將比原先預期更久。

這也意味著，全球央行原本期待的降息循環，可能因中東油價衝擊而被打亂。市場過去幾個月習慣用「通膨放緩、利率下降」的劇本看待 2026 年，如今這套劇本正在被重新改寫。

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