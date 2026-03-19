只要4990日圓！UNIQLO這款超夯「時尚百搭外套」達人：春季疊穿的完美選擇

UNIQLO這款超夯「時尚百搭外套」，達人表示，是春季疊穿的完美選擇。（擷取自官網）



〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的平價服飾，從日常基本款到緊跟潮流的時尚單品，應有盡有，隨著天氣變暖，優衣庫也推出了多款新品，經時尚達人實測，只售4990日圓（約新台幣998元）的開領短外套，由於採用敞領和短款設計，只要隨意披上就能打造時尚造型，是春季疊穿的完美選擇。

日媒報導，時尚達人指出，最近天氣變暖，一直想找一件輕便的外套，不用穿厚重的外套也能輕鬆出門，由於平常穿搭比較休閒，所以想找１件既能休閒又能搭配正裝的，這件夾克簡直完美。

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這款外套主要材質為滌綸，布料輕盈透氣，觸感清爽，非常適合春季穿搭！它挺括的質感和優雅的棕色非常搭，而且可以打造成熟穩重的風格，這也是我最終決定購買的原因。另外，它也很容易打理，可以直接用洗衣袋裝好放進洗衣機裡洗。

報導指出，該款外套領口處的開放式設計是這款服裝的關鍵特色，它能讓臉部看起來更乾淨俐落，且它兩側都有口袋，方便存放智慧型手機等小物件，這種設計便於快速取用，非常實用。

另袖口處的開衩設計，增添了一絲精緻感。袖口很容易翻折捲起，方便變換造型。

由於簡潔的設計使其用途廣泛，易於與各種服裝搭配！如簡單的褲子搭配樂福鞋，就能打造出精緻休閒的風格，百褶裙搭配手提包，打造出精緻優雅的造型。

你可以把它扣起來單獨穿，也可以隨意地當做輕薄外套披在身上；不同的搭配方式會帶來不同的風格，所以感覺它在很多場合都能派上用場。它非常適合換季時節，我真慶幸自己買了它！

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