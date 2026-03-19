台灣穩居前10大美債持有國！各國最新排名、金額1次看。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕最新外國持有美國公債數據出爐，美國財政部公布數據顯示，2026年1月外國持有的美國公債總額增加了348億美元（約新台幣1.11兆），達到9.31兆美元（約新台幣296.99兆）。此次回升主要由英國和日本帶動，光這2國就增加了691億美元，而台灣則穩居第10大，但減持了28億美元（約新台幣893.2億），已連2月拋售美債。

外媒報導，美國財政部週三公佈的數據顯示，1月美債增加主要由英國和日本帶動，而加拿大則出現明顯下降，單月下降724億美元（約新台幣2.31兆），加拿大的美債持股通常月度波動較大。

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作為美國國債最大海外持有國，1月日本的美債持股增加了398億美元（約新台幣1.27兆），達到1.2253兆美元（約新台幣39.09兆）。

英國緊跟在後，1月增持293億美元（約新台幣9346.7億），至8953億美元（約新台幣28.56兆）。

中國大陸則排名第3，1月增加109億美元（約新台幣3477.1億），至6944億美元（約新台幣22.15兆）。

至於美債第4至10名持有國依序為：比利時（4510億美元、約新台幣14.39兆）、盧森堡（4469億美元、約新台幣14.26兆）、開曼群島（4327億美元、約新台幣13.8兆）、加拿大（3958億美元、12.63兆）、法國（3805億美元、約新台幣12.14兆）、愛爾蘭（3420億美元、10.9兆）、台灣（3078億美元、9.82兆）。

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