戰爭前美國通膨已升溫 2月PPI增速高於預期2倍

美國2月核心PPI月增0.7%，遠高於預期的0.3%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工統計局（BLS）18日公布，美國2月生產者物價指數（PPI）增速為預期逾2倍，顯示在中東戰火爆發之前，美國的通膨已抑制不住，這使聯準會（Fed）利率決策更趨複雜。

數據顯示，美國2月PPI月增0.7%，從1月的0.5%上升，並遠高於經濟學家預期的0.3%增幅。

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排除波動較大的食品與能源價格，核心PPI月增0.5%，高於經濟學家預期的0.3%，但低於1月的0.8%增幅。

2月整體PPI年增3.4%，高於預期的3%，以及前一月的年增2.9%。排除食品與能源的核心PPI年增3.9%，較預期的3.7%與上一月的3.6%火熱。

PPI的飆漲主因在於服務成本上漲0.5%。在PPI衡量指標中，主要驅動服務成本走高的投資組合管理費在2月上漲1%，證券經紀、交易、投資諮詢與相關服務上升4.2%。

相關數據顯示，美國通膨壓力仍然持續，尤其是服務業方面，致使聯準會的利率決策複雜化。廣泛預期聯準會官員在18日的政策會議上，將做出維持利率不變的決定

該報告公布的時機正值中東戰火加劇、通膨疑慮升高之際，美國與以色列持續攻擊伊朗，導致能源價格飆漲，致使油價每桶已漲破100美元，今年以來，油價已漲逾70%。

目前的通膨數據皆未反映戰爭帶來的物價影響，但顯示衝突之前，通膨已成為問題。上週公布的報告，美國2月消費者物價指數（CPI）年增2.4%。聯準會密切關注的通膨指標1月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增3.1%，創近2年最高點，整體PCE年增2.8%。

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