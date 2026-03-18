星展斥資近億元 打造AI財務健檢網

星展基金會攜手馴錢師財商研究中心，打造全台首個AI財務健檢平台「好理家在AI財務健檢網」。（星展銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣財富不均與財務脆弱議題浮上檯面，根據最新調查，台灣每6人就有1人拿不出10萬元緊急應急金。為提升全民財務韌性，星展基金會宣布近3年投入380萬新幣（約新台幣9500萬元），攜手馴錢師財商研究中心，打造全台首個AI財務健檢平台「好理家在AI財務健檢網」，並通過數發部、工研院等成立的AI產品與系統評測中心AIEC檢測，正確率高達96%。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，財務韌性並非單指「資產多寡」，而是面對經濟衝擊時的「復原力」。他強調，唯有民眾具備基本的財務知能與風險意識，整體社會才能在經濟波動中保持穩定。

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星展基金會除挹注平台建置經費，更提供專業金融知識及諮詢，動員超過200位星展志工化身「AI訓練師」，投入逾1300小時參與模型測試、校正與財務知能撰寫。「好理家在AI財務健檢網」針對弱勢家庭常見的債務循環、收入不穩等痛點，提供24小時AI即時問答、個人化風險分析、專業社工諮詢以及社福系統串接與轉介。使用者只需填寫簡易問卷，即可取得個人化財務評估與風險分析，並依據該評估與分析結果提供分級建議、行動清單與相關資源轉介；必要時將由社工與合作單位進一步陪伴，讓財務健檢不只停留在評估，更能轉化為具體改善行動。

「好理家在AI財務健檢網」整合金融專業、創新科技與第一線社服實務經驗，從協助財務韌性較為脆弱等族群出發，預計幫助逾27萬經濟弱勢族群，同時鼓勵一般民眾與家庭主動檢視自身財務狀況。

根據《2026年世界不平等報告》數據，台灣財富排名後50%的人口僅分配到全台4.3%的財富；主計總處調查也顯示，所得最低20%的家庭已連續18年呈現呈現「入不敷出」，平均儲蓄為負數。這類族群一旦遭遇詐騙、醫療支出或長照需求，財務狀況便會迅速惡化。

「好理家在AI財務健檢網」自2025年6月上線後，初期先供第一線社工使用，透過個案管理、風險快篩等功能，有效簡化繁瑣的評估流程，讓第一線社福人員在服務經濟弱勢家庭時，能更快速辨識財務風險、提升諮詢效率。

系統在2025年底完成第2階段功能升級，開放大眾自主使用。截至目前為止，「好理家在AI財務健檢網」已超過6萬人使用，其中社工輔導個案累計共1萬1249名，顯示此系統逐漸成為社工與民眾檢視財務健康狀況的工具，從日常生活中提升財務知能並預見潛在風險。

馴錢師財商研究中心創辦人邱淑芸表示，「好理家在AI財務健檢網」整合社工15年的實務經驗，建構出貼近台灣生活情境的知識圖譜，讓AI建議能真正解決基層家庭的真實困境。

星展基金會表示，「好理家在AI財務健檢網」因具備高度社會影響力，榮獲IT Matters「AI社會影響力獎」。即日起，民眾可透過該官網了解自身的財務韌性分數，透過數位工具及早辨識風險，讓理財規劃從日常生活紮根。

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