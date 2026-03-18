看好台積電前進3兆美元市值 外媒曝現在買入是明智之舉

未來三年內可能加入3兆美元俱樂部的公司是台積電和博通。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市值超過3兆美元的股票俱樂部都是精英群體，目前只有少數幾家公司名列其中，輝達、蘋果和Alphabet是目前的成員，不過微軟的市值是否能躋身其中，則取決於市場的每日波動。The Motley Fool報導，未來三年內可能加入3兆美元俱樂部的公司是台積電和博通。

台積電和博通距離3兆美元還有一段路要走，台積電目前的市值為1.75兆美元，博通的市值為1.59兆美元。要達到3兆美元，它們的市值分別需要成長71%和89%。

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如果這兩隻股票在未來三年內都能以這樣的速度成長，那將被視為非常成功的投資，現在買入它們都是明智之舉。

過去幾年，博通和台積電的投資都取得了成功，這主要得益於人工智慧基礎設施領域的巨額投資。這種投資熱潮並未放緩，預計2026年將再次刷新人工智慧資料中心支出紀錄。

台積電是全球最大的邏輯晶片生產商，在生產和技術方面均處於領先地位。無論資料中心部署的是哪家公司的產品，其中很可能包含大量台積電的晶片。由於台積電在人工智慧運算硬體領域的競爭中不偏袒任何一家公司，它只是樂見人工智慧領域的支出持續成長，而這似乎是一個顯而易見的趨勢。

博通公司業務多元化，但投資人最看好的是其客製化人工智慧晶片業務。博通並沒有像其他公司那樣開發能夠處理各種工作負載的通用運算單元，而是專注於與特定終端用戶合作設計客製化人工智慧晶片。這使得終端使用者能夠根據工作負載自訂晶片，從而實現極高的處理效率。

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