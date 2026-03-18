不怕拖吊蟑螂！ 加保「道路救援費用附加條款」 花小錢就有百公里拖吊救援

新安東京海上產險推「道路救援費用附加條款」，提升行車突發狀況保障。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕橫行雙北、桃園地區的拖吊蟑螂，近日終於落網。產險業者提醒，愈來愈多駕駛人除了強制險，都有投保車體險或第三人責任險，建議在投保時，同步加保「道路救援費用附加條款」，即可分擔可能發生的拖吊救援支出，若保戶發生需要道路拖吊救援情況，可直接聯繫產險公司0800免付費客服中心，即能獲得安心且即時的拖吊服務安排，並在後續就約定範圍內的實際費用申請理賠，無須擔心遇到拖吊業者漫天喊價。

新安東京海上產險指出，對駕駛人而言，行車途中若遇上車輛故障、拋錨或事故等突發狀況，不僅影響行程安排，更可能伴隨高額的拖吊費用。雖然部分信用卡或向產險公司投保車險後，符合資格即有免費道路救援服務，但大多有里程數短、不含特殊狀況處理費，及高速公路待時費與現場作業費、限定車齡等限制，而超出免費提供的其他服務項目，需收費數百元至千元不等，導致車主仍須自掏腰包。

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新安東京海上產險針對任一車體損失險或第三人責任險，可以加保「道路救援費用附加條款」，僅需支付小錢，就能省下動輒數千元的救援費用。

以3年內自小客車為例，年保費265元即可享有一年5次、保額（3萬元）內，依約定每次最高100公里的道路救援服務，包括拖吊救援（含全載與拖載）至被保險人指定的維修廠的救援費用、高速公路待時費及現場作業費、特殊狀況處理等自費項目，在約定保額內皆可向保險公司申請理賠；若是再加35元保費，原100公里里程數將可升級為不限里程數，對車主們來說是相當划算、推薦必保的車險商品。

除了拖吊救援費用，「道路救援費用附加條款」的保障內容，還包含送油、送水、接電、委託他人更換輪胎、車門反鎖（含電動車）委託他人開鎖的服務費用。新安東京海上產險提醒民眾，平常即應注意車輛保養，假期出遊開車前也務必先檢查機油、汽油、水箱水、電瓶水等項目，切勿疲勞駕駛並隨時留意平面或國道路況。

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