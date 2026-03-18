精準對接海外需求！WSIC平台推動台灣智慧城市解決方案全球落地

2026全球系統整合商大會」（WSIC）今（18）日於台北南港展覽館二館登場，吸引來自歐洲、東南亞及南亞等多國產業代表齊聚交流。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「2026全球系統整合商大會」（WSIC）今（18）日於台北南港展覽館二館登場，吸引來自歐洲、東南亞及南亞等多國產業代表齊聚交流，現場近200位國內外產官學界人士共襄盛舉。數位發展部主任秘書胡貝蒂率領台灣數位業者與國際產業代表互動交流，透過論壇分享、商務媒合與合作洽談，聚焦AI與智慧城市發展所帶動的全球新商機。

本屆WSIC以「AI驅動智慧城市與全球商機」為主軸，聚焦人工智慧在城市治理、公共服務與產業升級等面向的應用。活動邀請歐洲復興開發銀行（EBRD）、印尼資通訊產業協會（APTIKNAS）、越南軟體協會（VINASA）、泰國數位經濟促進局（depa）、馬來西亞物聯網協會（MyIoTA）及印度商工總會（FICCI）等國際機構來台，分享各國AI應用與智慧城市建設的市場需求與產業機會，並與台灣企業進行深度交流，促進跨國合作契機。

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今年亦特別邀請加拿大產業專家分享AI與智慧城市應用經驗，透過國際交流促進智慧解決方案與海外需求精準對接。

數位發展部指出，長期以來持續協助台灣業者拓展海外市場，串聯產業鏈上下游，本次WSIC亦展現相關成果，現場舉行國際合作備忘錄（MOU）簽署儀式，見證台灣企業永智顧問、光影立方智能科技、資拓宏宇及展綠科技，分別與泰國、越南、新加坡及史瓦帝尼等國合作夥伴簽署共6項合作備忘錄。

合作內容涵蓋碳盤查與減碳平台、AI 3D解決方案、5G智慧城市應用及智慧節能平台等領域，展現台灣數位解決方案拓展海外市場的具體成果。

未來亦將持續透過WSIC等國際交流平台，串聯全球系統整合產業生態系，協助台灣數位解決方案與國際市場接軌，並推動更多智慧城市與AI應用合作機會。

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