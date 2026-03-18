投資人質疑股市是否度過最糟時期 彭博指出「沒有恐慌」原因

美國股市經歷一段動盪時期。投資人對股市的信心也逐漸增強；股市恐慌指數也有所回落。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東戰事進入第三週，投資人或許質疑為何地緣戰爭沒有帶來股市重挫？彭博採訪多位專家報導指出，種種跡象顯示最糟糕的時期可能已經過去，美國股市經歷一段動盪時期。投資人對股市的信心也逐漸增強；股市恐慌指數也有所回落。

儘管敵對行動絲毫沒有緩和的跡象，但投資專家似乎正在學會適應地緣政治的不確定性。標普500指數本週上漲1.3%，創下自美以開始空襲行動以來最佳的兩日表現，較1月的歷史高點僅下跌3.8%。與此同時，選擇權交易員一直在平倉一些空頭部位。投資者近期股票持倉的下降可能預示著市場正在觸底反彈。

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CFRA首席投資策略師薩姆·斯托瓦爾（Sam Stovall）表示：「問題是：為什麼他們沒有因此感到恐慌？」，他認為，在很多方面，投資者都受到了市場韌性的鼓舞，而盈利增長預期持續改善可能是支撐市場的潛在原因。

芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）顯示出相對平靜的跡象。該指數在3月9日一度高達35，顯示市場焦慮情緒加劇，但此後有所回落，週二收在22左右。巴克萊銀行的衍生性商品策略師表示，押注VIX指數上漲的選擇權需求疲軟，加上VIX多頭交易所交易產品的資金流出，顯示投資人並未出現恐慌情緒。

BCA Research首席策略師諾亞·韋斯伯格（Noah Weisberger）表示，儘管市場波動劇烈，但標普500指數的跌幅「相對溫和」。他指出，未來仍有可能出現更大幅度的下跌，但這次僅下跌5%所花費的時間或許是個好兆頭。

當然，擔憂依然存在。荷姆茲海峽的封鎖導致油價飆升，可能刺激通膨，降低聯準會降息的可能性，並增加經濟放緩甚至衰退的風險。從金屬和原料到食品和藥品，各種產品的供應鏈都面臨風險。

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