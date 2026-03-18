醫美高速崛起改寫保養市場！品牌轉向「協作」布局新戰場

美國皮膚科醫學品牌倩碧以「醫美後可用」為核心，直接切入術後修護與防護需求。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在醫美療程逐漸日常化的趨勢下，保養品市場也出現策略轉向，其正面競爭，不如走向「協作」。

近年醫美以高效、速效特性快速崛起，根據麥肯錫（McKinsey & Company）資料分析，全球醫美產業至2026年年增率可達12%至14%，明顯高於傳統保養品市場；相較之下，高端化妝品年複合成長率約5.32%，醫美級保養品則為8.12%。數據顯示，消費需求正加速往「醫美＋保養」的整合模式靠攏，也使「術後保養」成為品牌競逐的新戰場。

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在這股趨勢下，保養品牌開始強調「醫美協作」定位，延伸至療程前後的肌膚管理。其中，倩碧（Clinique）作為美國第一皮膚科醫學品牌，憑藉超過50年的研發基礎，於國際皮膚科醫學會議與期刊發表成果，強化其「醫學保養」的品牌定位。

倩碧更以「醫美後可用」為核心，直接切入術後修護與防護需求，主打「療程隔天即可使用」，鎖定非侵入式療程後常見的乾燥、暗沉與色素沉澱問題。

品牌教育訓練經理李孟棻提到明星商品「超激光勻淨白淡斑精華PRO」（30ml／2,900元；50ml／4,000元），結合專利阻黑淨白分子、菸鹼醯胺、雙型維他命C與甘草根等，層層干預黑色素生成路徑，在提升亮白效率的同時，也兼顧溫和度與吸收感，標榜在無開放性傷口的醫美療程後隔天即可使用，延長其效果。

防曬是醫美術後的關鍵步驟，新品「勻淨亮膚UV隔離乳」（30ml／1,750元），則被定位為醫美後全面防護概念，結合物理與化學性防曬，提供高係數防護，同時導入維他命E與維他命D3，對抗光老化、強化肌膚屏障，讓術後肌膚在白天也能維持穩定狀態。

當醫美療程逐步成為日常保養的一環，品牌角色也從「替代方案」轉為「延伸服務」，不僅回應術後修護需求，也顯示保養品正加速與醫美體系整合，形成新一輪成長動能。

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