高雄農漁產進軍東京食品展 外銷訂單破5.38億元創新高

「高雄首選」攜手「高雄海味」進軍東京食品展，外銷訂單突破5億創新高。（高市農業局提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕為期4天的東京國際食品展畫下完美句點，高雄市政府秘書長郭添貴率領9家農民團體與農企業組成「高雄物產館」攜手「高雄海味」品牌整合在地7家水產品業者共同參展，外銷訂單突破新台幣5.38億元，為高雄農漁產品拓銷日本市場再創新高紀錄。

依據大會統計，4天展期共計3238商家展出、4026個攤位、73842人湧入會場，今年「高雄物產館」端出最具代表性的鮮果與多元加工成果，包括蜜棗、玉荷包、鳳梨、香蕉、紅龍果及蜂蜜等明星品項，首次參展的「定芳食品股份有限公司」帶來話題新品米濃御制「美濃147常溫飯搭配黃金烏魚子醬」，巧妙結合台灣特色食材與即食便利概念，成為展場吸睛焦點，吸引日本通路商高度關注。

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高市府秘書長郭添貴率領9家農團、農企組「高雄物產館」進軍東京。（高市農業局提供）

「匯通果菜生產合作社」帶來鮮甜爽脆的蜜棗。近年來高雄蜜棗透過與東京電視台合作推廣，人氣逐年攀升，今年更首度上架成城石井高級超市，開出亮眼成績。耕耘日本市場多年的「亞泰物產國際有限公司」則帶來鳳梨、香蕉、芒果與紅龍果等高雄優質鮮果。

此外，「高雄海味」漁產涵蓋冷凍水產品、魚漿製品、即食調理食品及特色伴手禮等多元品項，也在本次展會中大放異彩，展現高雄水產品從原料供應、加工技術到產品創新之完整產業鏈實力。

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