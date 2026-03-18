公平會公告生成式AI政策 設定4大執法原則

公平會公告生成式AI政策。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告生成式AI政策相關進度。公平會表示，「生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢公眾意見彙整報告與政策聲明」，業經彙集、參考各方意見，並召開多次委員會議研商討論，於今日完成定稿，對外發布；當中指出，將以「議題／證據導向」、「在地連結」、「可競爭性」及「合理原則」等4大原則，作為現階段執法的核心方向與立場。

公平會說明，生成式AI應用場域日益擴展，被視為數位經濟新一輪的重要驅動力，而技術發展所帶來的創新，隨時可能改變既有市場結構與競爭態勢。為在維護市場公平競爭與促進創新之間取得適當平衡，並瞭解各界對生成式AI競爭議題的看法。

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公平會前於2025年7月18日發布「生成式人工智慧相關之競爭法議題徵詢外界意見說明資料」，就我國AI相關產業供應鏈狀況與競爭動態，蒐集第一手資訊，並廣納公眾意見，以做為擬定未來執法立場的參考依據。

公平會表示，本報告與政策聲明的內容，主要包含徵詢公眾意見之彙整結果，依序呈現於「關鍵投入要素之取得限制，例如晶片、數據等」、「雲端服務業者自我偏好或用戶難以在不同雲端服務業者間轉換」、「搭售及生態系整合」、「人才流動」、「事業結合」、「聯合行為」、「不當行銷」等7項競爭議題下，參酌各界對於前述議題的回應，於政策聲明中提出公平會之執法立場與方向，也提出許多說明事例，供事業遵循參考。

公平會指出，公眾意見徵詢結果初步顯示，生成式AI具有公平會之前所發布的《數位經濟競爭政策白皮書》中所描述的數位經濟產業特色，因此，對於生成式AI，公平會仍將承襲《白皮書》所提出之執法建議，以「議題／證據導向」、「在地連結」、「可競爭性」及「合理原則」等4大原則，作為現階段執法的核心方向與立場。

公平會進一步說明，生成式AI處於高度動態發展的階段，該會將依循「議題導向」的執法原則，首先定位爭端議題內涵，將執法資源集中於真正涉及市場競爭的問題，而後再進一步確認限制競爭行為適用於公平交易法之「競爭損害理論」為何。

此外，「在地連結」仍為執法重點，對於個案，公平會會深入了解及重視我國產業發展差異，因此執法策略須因地制宜，不會全盤複製他國模式。最後，市場「可競爭性」及「合理原則」仍是執法核心，公平會未來在個案將逐步評估市場是否具「可競爭」的潛在性與可能性，以及個案具體行為對市場競爭所可能產生的正面與負面效果。

最後，公平會強調，本報告與政策聲明為依據當前產業發展及市場競爭情勢所發布，未來，面對AI產業快速變化可能引發的限制競爭問題，該會將適時調整執法策略，並審慎採取適切措施，以妥善因應具體競爭疑慮，確保市場競爭與AI產業創新動能二者間能並駕齊驅，相輔相成。

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