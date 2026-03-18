只因對母校感情深厚！60歲職場菁英退休前「1失誤」100萬慘蒸發

日媒以真實案例揭示，不少投資人容易因人際關係或情感因素降低警覺，忽略投資商品本身風險。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕原以為退休前的最後布局，竟成為人生最沉重的一次失誤。日本一名60歲菁英上班族曾年收高達2000萬日圓（約新台幣396萬元），原本在人生職涯一路順遂，卻因對母校感情深厚，退休前誤信1場投資建議，毫不猶豫投入500萬日圓（約新台幣100萬元），最終卻換來虧損與無法挽回的後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這名A先生（化名）畢業於東京知名私立大學，之後在醫藥行銷領域工作長達40年，事業巔峰時年收入達2000萬日圓。外界看來人生順遂，但他近期卻因一筆投資失利而陷入自責。

請繼續往下閱讀...

2024年，一名年輕業務員頻繁出現在其公司門口，試圖推銷投資商品。儘管多次拒絕，對方仍持續登門拜訪。直到某天，該名業務員表明自己與A先生同為母校棒球隊出身，這層關係讓他降低戒心，因為他對母校感情深厚，最終同意進一步了解投資內容。

隔日會談中，業務員推薦印度股票型基金，強調印度經濟成長潛力與國際評級提升，前景看好。儘管對投資內容並未完全理解，A先生仍基於對對方的信任，決定投入500萬日圓購買相關商品。

起初投資表現穩定，但自2025年起市場波動加劇，基金績效開始下滑。至2026年，整體投資已轉為虧損。更令人錯愕的是，當初的這名業務員早已離職，轉往其他公司任職，幾乎無法再取得聯繫。

面對結果，A先生坦言，自己其實是「把錢押在對方身上」，而非真正理解投資標的。他也懊悔表示「這次我是把錢押在這個人身上，結果輸了。只因為他是學弟就完全相信……真的很後悔。」他明白，投資本就需自行承擔風險，無法追究對方責任，但仍難掩懊悔。

專家指出，此案例反映不少投資人容易因人際關係或情感因素降低警覺，忽略商品本身風險。特別是在退休前後，資產配置更需謹慎，若未充分理解投資內容，極可能將投資變成賭博。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法