「1孩家庭」即可申請外籍幫傭 勞陣批：托育政策倒退、衝擊本國就業

放寬外籍幫傭資格惹議，台灣勞工陣線批政策恐重創托育體系。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕儘管各方反對聲浪不斷，行政院政務委員陳時中今日仍預告，自4月13日起將大幅放寬聘僱外籍家庭幫傭資格，未來只要家中有1名未滿12歲兒童即可申請。對此，台灣勞工陣線痛批「倒行逆施」，強調早在去年總統賴清德提出相關構想時，就已公開警示，放寬政策恐使公共托育體系倒退回家庭化、過度市場化模式，不僅衝擊國內照顧人員的工作權與就業機會，也將削弱「0-6歲國家一起養」政策目標，最終損及廣大家庭與勞工的整體權益。

勞陣指出，全台外籍家庭幫傭人數長期約為2000人，占整體移工人數僅約0.2%。但行政院引用勞動部資料卻指出，政策適用家庭約144萬戶，但實際可能使用的人數尚難估計。勞陣質疑，在政策對象與規模尚未明確的情況下，政府如何進行所謂就業衝擊評估，其決策基礎是否周延？

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勞陣表示，台灣女性勞動參與率長期低於50%，近幾年逐步上升，但2024年也僅達52%，明顯低於男性的67.1%。但女性在25至29歲勞參率可達89%，30歲後逐年下降，就是傳統婚育觀念與照顧責任，已成為女性穩定就業的重要障礙。近年政府以社會投資角度推動公共托育政策，包括擴充公幼與準公共化量能、增加托育服務及補助，以及推動育嬰留職停薪以日計算，逐步建立支持體系，勞陣認為，這方向才是提升女性勞動參與的正確路徑。

相反的，一旦放寬外籍幫傭聘僱資格，不僅可能影響既有托育品質與專業發展，也將衝擊目前約2.5萬名托育人員（含保母與教保人員）的就業穩定，也與提升台灣家庭外送托育率的政策目標背道而馳，將照顧責任仍鎖在家庭裡。且根據聘僱規定，聘僱家庭幫傭須負擔每月5,000元就業安定費及提供住宿空間等條件，如此高昂負擔，即使放寬申請資格，實際受益者恐仍以高所得家庭為主。

根據目前《就業服務法》第46條第1項第9款及相關審查標準，聘僱外籍家庭幫傭須符合3大條件之一，「有3名以上6歲以下子女」、「有4名以上12歲以下子女，且其中兩名為6歲以下。」｢累計點數達16點」。放寬後，未來只要家中有1名未滿12歲兒童即可申請。

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