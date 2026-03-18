靜待主要央行決策！新台幣量縮連2紅收31.832元

新台幣量縮連2紅收31.832元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中東戰火未歇、油價再度破百，不過市場反應不大，在美股四大指數同步收紅下，台股延續前一日漲勢，開高走高收漲逾500點，熱錢回頭也帶動新台幣兌美元匯率連2紅，最終收在31.832元、升值5.3分，匯價創一週收盤新高，但市場觀望主要央行開會結果，總成交量僅有14.345億美元。

台股今天上漲512.01點，收在34348.58點，三大法人合計買超185.39億元。其中，外資連兩日回頭買超，今日買超金額擴大為93.26億元。

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在部分外資熱錢回流下，儘管美元指數仍處於99高位，但新台幣匯價盤中最高一度升抵31.81元，逼近31.7元價位，只是市場觀望氣氛濃厚，與上週動輒超過30億美元相比，只剩一半的交易量。

匯銀主管表示，通常戰爭爆發時，初期市場反應會比較大，慢慢的就會進入到實質的經濟層面評估，由於美伊戰事剛進入第三週，是否會演變為長期衝突，仍有待觀察，研判主要央行應該都會先維持利率不變，市場關注焦點在於各國央行對於戰事與通膨評估，尤其是聯準會主席鮑爾談話，將再度牽動全球金融市場敏感神經。

根據央行統計，美元指數今日續跌0.3%、韓元反彈0.3%、日圓升值0.29%、台幣與人民幣亦上漲0.17%、新幣升值0.16%。

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