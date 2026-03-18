啟新生技竹北新廠啟用 落實供應鏈自主化

啟新竹北生醫廠正式啟用。（啟新提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕深耕生技產業逾45年的興櫃啟新生技（7837），斥資5億元於新竹生醫園區建置逾650坪新廠，於今（18）日舉行新廠開幕典禮，正式啟用符合國際等級PIC/S GMP規範設計的細胞培養基製造基地，並導入以藥廠專用Isolator隔離系統為核心的製程平台，宣示啟新生技正式強化再生醫療產業供應鏈的佈局。

啟新表示，細胞培養基被視為細胞治療中的「隱形關鍵」，其品質與穩定度直接影響細胞培養效率與最終產品安全性，隨著各國再生醫療法規逐步完善，細胞培養基的規格也逐步提高，國際主要供應商已開始提供具備PIC/S GMP等級的產品，因此，具備國際規格製造能力的供應商將在產業發展中扮演愈來愈重要的角色。

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啟新生技總經理蔡岳廷指出，此次啟用的竹北生醫廠區正是為回應產業對高品質關鍵材料的需求，同時與政府政策並行，呼應台灣生醫產業在地化與供應鏈自主化，未來將進一步擴充產能，並與國際夥伴合作拓展東南亞市場，推動台灣生醫產業走向國際。

蔡岳廷表示，未來啟新將結合細胞培養基製造與檢測服務能量，提供從關鍵原料到品質驗證的一體化支援。隨著再生醫療逐步邁向產業化階段，啟新生技竹北生醫園區新廠的落成，不僅象徵公司在再生醫療製造布局上的重要里程碑，也為台灣生醫產業供應鏈再添關鍵能量。

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