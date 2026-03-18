根本更花錢！6個「常見省錢妙招」其實正掏空你辛苦錢

美媒點名，6個看似省錢卻其實讓你花更多的流行省錢妙招。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕事實上，有些最常見的個人理財壞習慣，可能會悄悄破壞你的預算、增加壓力，甚至讓你花更多錢。美國理財網站《GOBankingRates》報導，如果你想真正省錢，除了培養好的習慣，也同樣重要的是知道哪些事情不該做。以下是6種其實不太有效的省錢方法，看似省錢，實際卻讓你花更多。

1.各種優惠促銷：像是優惠券、特價活動等熱門省錢方式，常常讓人有藉口外出用餐或購買大額商品，但這也容易落入「為了省錢而多花錢」的陷阱。這些看似小小的選擇，可能會悄悄讓你的預算失控，導致支出超過原本計畫。因此，你需要隨時掌握自己的消費情況，追蹤支出習慣。

請繼續往下閱讀...

2.為了便宜而跑更遠：特地跑到比較遠的地方買更便宜的商品，看起來很精明，但往往忽略了油錢和時間成本，這些其實很快就會累積起來。也別忘了你在常去店家累積的會員點數，有時候這些優惠反而比外地的低價更划算。

3.沒有規劃就大量購買：以較低單價購買大量商品，聽起來很吸引人，但你的家庭真的用得完嗎？例如生鮮食品很容易腐壞，如果來不及使用就會造成浪費。購買前應該考慮保存期限，以及是否真的會用到這些東西。

4.為了省電費完全不開冷氣或暖氣：隨著生活成本上升，很多人會想完全不使用冷氣或暖氣來省錢，但人體其實有承受極限，過冷或過熱都可能影響健康，反而帶來更高的醫療成本。如果可以，建議適度調整溫度，而不是完全關閉。

5.不划算的付費會員卡：在購買需要付費的會員卡之前，應該先計算是否真的划算。你是否能在短期內透過折扣或福利把費用賺回來？簡單評估你的消費習慣與使用頻率，有助於判斷這筆投資是否值得。

6.自動扣款但沒有在用的訂閱服務：許多訂閱服務（像是App、串流平台或各種方案）常用優惠吸引用戶，但你真的會記得取消嗎？你是否真的需要每月訂閱，還是試用期就已經足夠？也可以考慮先暫停，之後需要再重新訂閱。這些訂閱費用很容易累積，因此要誠實評估自己的實際需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法