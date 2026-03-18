新保攜手新誼 提供數位安全解決方案

新光保全AI應用延伸至醫療安全管理領域，導入客製化智慧機器人協助管制藥品管理。圖右為新保旗下新誼整合副總李鴻生。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新光保全（9925）持續深化AI技術應用，從過往以「被動式監控」為主的安全服務模式，逐步升級為「主動式防護」，透過即時分析與智慧判斷，提供更精準且全面的安全解決方案，協助企業提升營運韌性與風險管理能力。

在整體解決方案布局上，新光保全結合旗下子公司新誼整合的專業技術能力，強化系統整合與場域應用深度。新誼整合長期深耕於監控系統、門禁管理及自動化設備等領域，透過軟硬體整合與客製化設計，協助各產業打造高效且穩定的智慧場基礎，進一步提升整體解決方案的完整性與落地能力。

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在醫療場域方面，新光保全針對近年醫療機構面臨的病床調度壓力與護理人力短缺問題，導入多項智慧化應用系統，包括醫療電子掛號系統、院內數位管理平台及電子病床卡等，協助優化院內流程與資源配置效率。同時，透過智慧病床管理系統與夜間輔助機制，有效減輕第一線護理人員負擔，進一步提升整體醫療服務品質與照護安全。

此外，新光保全亦將AI應用延伸至醫療安全管理領域，導入客製化智慧機器人協助管制藥品管理。相關系統透過多重驗證機制及授權控管設計，需經特定密碼授權方可操作，大幅降低人為疏失風險，強化用藥安全。此類解決方案亦可依不同醫療機構需求進行彈性調整，提供更精準且符合場域特性的應用服務。

除醫療體系外，新光保全亦將AI安全技術擴展至金融機構及其他高機密產業場域，整合人員識別、密碼驗證、指紋辨識與臉部辨識等多重驗證機制，強化敏感資訊與重要資產的存取控管。透過智慧化安全管理架構，有效降低人為操作風險，並提升企業整體資訊安全防護層級。

新光保全表示，未來將持續攜手新誼整合深化AI與系統整合能力，結合各產業需求，打造更完善的智慧防護生態系，從安全管理延伸至營運支援與場域服務，協助企業與醫療機構在數位轉型過程中，兼顧效率、安全與永續發展。

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