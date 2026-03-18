中東戰事爆搶料 台橡執行長蔡偉強：不收季單了改為月單

台橡（2103）執行長蔡偉強指出，戰爭造成裂解廠原料供應緊張且價格大漲，目前大家都在搶丁二烯、合成橡膠等主原料，供應緊張，日本、韓國合成橡膠廠已不敢報價，怕報了價沒有貨。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中東戰事衝擊石油出口，台橡（2103）執行長蔡偉強指出，戰爭造成裂解廠原料供應緊張且價格大漲，目前大家都在搶丁二烯、合成橡膠等主原料，供應緊張，日本、韓國合成橡膠廠已不敢報價，怕報了價沒有貨。

蔡偉強說，戰爭首先衝擊裂解廠原料，供應鏈中，日本和韓國對中東原油依賴性最高，其次是中國和東南亞，這些地區的裂解廠最先感受到供應緊張，並開始限制訂單，並連動下游丁二烯價格自年初每公噸1000多美元大漲至目前約2200美元，漲幅約1倍。

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造成目前市場大家都在搶購丁二烯和合成橡膠，供應非常緊張，供應商是否能將原物料上漲成本轉嫁給客戶，關鍵在於是否能掌握貨源。

蔡偉強表示，台橡雖然仍有貨，但會優先保留給長約客戶，雖然無法供應到百分之百，至少能供應7~8成，預期3月至第2季市場波動會非常大，難以預測，「台橡也不收季單了，改收月單」，降低波動風險。

他坦言，目前台橡多數訂單報價都是事先談定的，3月戰爭初期會以合約談定的價格供應，4月會啟動新一輪訂單談判與價格轉嫁評估，並確保丁二烯與合成橡膠的貨源穩定，真正的轉嫁效益預計4月以後才能看出，目前供應策略會採合約與現貨搭配操作的模式。

台橡去年在市場上化工企業普遍出現虧損的情況下還能賺錢，相當不容易，主要是中國申華遷廠非常成功，申華去年初新廠投產第1年即獲利，打破新廠投產前3年虧損的常規，目前年產能22萬噸是開滿的。

台橡已著手規劃申華廠第二期工程，生產SSBR（丁二烯橡膠），預計年底建好，明年第一季投產，年產能可達6萬噸，主攻中國內需市場，目標要在兩年內滿載。

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