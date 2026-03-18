新青安退場在即 彰銀：短期首購需求觀望 中長期自住動能不變

新青安退場在即，彰銀表示，短期首購需求觀望，中長期自住動能不變。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新青安房貸政策將於今年7月底到期，財政部正積極研議後續方案，市場高度關注對房貸市場的影響。對此，彰化銀行（2801）今日在法人說明會中表示，隨政策即將退場，短期內首購族可能出現遞延或觀望情況，但中長期自住需求結構並未改變。彰銀已提前規劃多元房貸產品與客群分散策略，以銜接政策轉換，整體影響仍在可控範圍內。

彰銀指出，2025年整體房貸業務仍維持穩健成長，年增約15.4%，顯示即便市場進入調整期，房市仍具一定支撐力。從交易結構觀察，市場已逐步回歸自住與換屋等剛性需求，成為支撐房貸動能的主要來源。

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在土建融業務方面，彰銀坦言，今年面臨較多不確定因素，包括營建成本與土方管理優化、選擇性信用管制延續，以及房市交易量較前兩年降溫等，皆使建商在購地與新推案態度轉趨審慎。不過，在政府持續推動都市更新與危老重建政策下，相關融資需求仍相對穩定，也成為當前市場重要支撐。

彰銀表示，土建融業務將以控管總量與優化結構為原則，聚焦財務體質穩健的大型建商及政策性開發案，藉此維持整體授信部位與資產品質的穩定。

在房貸市場方面，儘管利率環境與政策調控對交易量仍具一定影響，但自住需求仍具支撐力，市場呈現區域與產品分化趨勢。彰銀將鎖定具剛性需求及去化能力較佳的案件，採取審慎承作策略，穩健推展房貸業務。

就業務策略而言，房貸將朝向客群分散與收益優化方向調整，並強化理財型房貸及高資產客群經營，同時提升手續費收入來源。此外，將優先承作地段佳、建商品質穩健的案件，以確保資產品質與個金業務的穩定成長。

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