今年房屋稅適用優惠稅率 3/23以前申報

根據財政部統計，去年全國房屋稅開徵963.4萬件，其中住家用自住房屋有649萬件、占67.38%。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，今年期房屋稅將於5月1日開徵，如果房屋適用優惠稅率（例如自住房屋、出租房屋）或減免規定（例如低價房屋），應於3月23日以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，經核准後，今年期房屋稅就能適用；若房屋已依規定申報並經核准，如果使用情形、減免原因、持有戶數未變更，不用重新申報。

財政部表示，「房屋稅2.0」（囤房稅2.0）自2024年7月1日起施行，房屋稅改按年計徵，以每年2月底為納稅義務基準日，房屋使用情形如有變更、致稅額減少，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40日（即每年3月22日，今年3月22日適逢假日，順延至同年月23日）以前，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，若逾期申報，自次期開始適用。

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財政部說明，自住房屋無出租或供營業使用，本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記，且本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，適用稅率1.2%；若本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋，供自住且房屋現值在房屋所在地的地方政府所訂一定金額以下，即全國單一自住房屋，適用稅率1%。

另，出租房屋適用稅率1.5%至2.4%，其中出租且申報租賃所得達當地一般租金標準，可適用較低稅率，須檢附租賃契約或其他證明文件向地方稅稽徵機關申報，並在5月向國稅局申報綜所稅的租賃所得；若房屋符合供公益出租可適用稅率1.2%，社會住宅（包租代管）大部分縣市稅率1.2%，由地方稅稽徵機關依通報資料核定，毋須申報。此外，自然人持有全國3戶的住家用房屋現值在10萬元以下，免徵房屋稅；如果全國合計已超過3戶，應申報擇定其中3戶適用免稅。

根據財政部統計，去年全國房屋稅開徵件數共963.4萬件，其中住家用自住房屋約649萬件、占67.38%，包括單一自住315.6萬件、自住3戶以內333.6萬件；公益出租20.6萬件，加計社宅則有30.9萬件，較上年增加9萬多件；非自住房屋共155.3萬件、占16.12%；非住家用房屋則有138.78萬件、占14.41%。

財政部說明，房屋已依規定申報並經核准適用優惠稅率或減免房屋稅者，如果使用情形、減免原因、持有戶數未變更，不用重新申報。財政部提醒，上述申報截止日將屆，房屋符合適用優惠稅率或減免徵規定房屋要件，請於今年3月23日以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，今年5月房屋稅就能享受較低稅率或減免。

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