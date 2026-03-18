憂心台灣科研被他國追上 吳誠文懇求立院通過今年總預算

國科會主委吳誠文指出，台灣科研帶動經濟成長，不解為何立法院擋科技預算，希望儘速通過今年度中央政府總預算案，讓台灣維持發展動能，不被他國追過。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技研發位在AI發展的風口浪尖上，正在持續崛起，國科會主管科研預算，今（18日）召開第20次委員會議，統計政府科技預算10年來成長56％，但國科會主委吳誠文指出，今年原編列1800億元科技預算，因財劃法修法降為1600億元，憂心台灣科研遭他國追上，懇求立法院儘快通過今年中央政府總預算。

國科會前瞻處處長蔡妙慈指出，去年全國公私部門投入科研經費首次突破1兆元，近9年成長93％，政府科技預算近10年也成長56％，去年經濟成長率8.68％創15年新高，科技驅動產業創新，包含半導體、無人機、6G及衛星通訊、生技製藥、國機國艦等，希望未來AI驅動，讓各種應用普惠各種國民生活更好、普惠台灣。

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吳誠文則憂心表示：「台灣有能力做得更好！為什麼要擋科技預算？」，他提到，過去疫情讓台灣一枝獨秀，科技產業沒有停頓，供應全球持續運作，疫後台灣維持動能不衰，政府也大幅投資科技預算，未來太空、電動車、機器人、量子科技、全光網路等發展跟AI息息相關，如今時間點非常迫切，台灣若止步，將被別人追上，期待國會踏實看待台灣進步，通過今年度中央政府總預算；至於是否考慮編列特別預算？吳誠文指出，若有需求、政院也同意，國科會可以提出。

國科會前瞻處處長蔡妙慈指出，政府科技預算近10年也成長56％，去年經濟成長率8.68％創15年新高，並透過科技帶動產業創新及發展。（記者吳柏軒攝）

國科會科技辦公室副執行秘書邱維辰則說明，今日委員會議上報告海洋科技發展，因中國以常態性在台灣周邊海域探索擴權，國安益形重要，我國過去對海洋認知與應用不足，國科會已提出「海洋科技與產業發展方向草案」，目標是探索台灣周邊海域推進科研，以AI、衛星、無人載具及先進感測來守護海岸及海域安全，並打造兼具安全與永續的海洋治理體系及文化。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，近期行政院科技顧問會議召開，並提出總體建議處理原則，國內外專家皆認同AI已成為建構國安與經濟競爭力的核心，並提出5大策略，包含：公私協力建置大規模AI算力、介接國際夥伴技術開發下世代AI應用、建構垂直產業鏈的資料共享平台、建構多樣化產學共創機制、完善AI著作權指引及法規等。

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