新青安屆期取消補貼？財部：行庫建議不會照單全收

新青安貸款將於7月底屆期，財政部次長阮清華今表示，未來如何調整還在研議中。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新青安貸款將於今年7月底屆期，各界關注未來政策如何調整。財政部次長阮清華今表示，公股銀行希望盡量不要補貼，回到最原始的方案最好，但財政部對銀行的建議不會照單全收，將通盤考量房市、需求、財源等問題，目前還在研議中，還要進行跨部會研商，再提報行政院核定。

財政部今舉辦「統一發票盃路跑活動記者會」，阮清華會後受訪表示，新版新青安內容有點複雜，正在積極研議中，需要跨部會研商，還要報到行政院拍板，現在還沒辦法給具體方向，各界有很多種想法，將會更深入研議，待確定後會對外說明。

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至於公股銀行的建議，阮清華表示，銀行當然有銀行的想法，「但他們的想法跟我們的想法不見得一樣」，銀行當然說「什麼都不要，盡量都不要」，不要補貼，回到最原始的方案最好，「他們有不同的意見，有一些有這種想法」，但財政部會通盤考量，將通盤考量房市、需求、財源等問題，不會全部照行庫的意見。

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

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