「速在必行」降價了 中華電信：拚競爭力、市占率

中華電信「速在必行」降價了。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕 中華電信個家分公司總經理胡學海表示，為了提升國家數位競爭力，以及讓HiNet在全台固網寬頻市占率維持穩定，即日起新申請、升速、滿約原速續約全新速在必行方案，每月優惠100元，上行100M／下行40M原價799元，優惠價699元，300M上下行優惠價899元，500M上下行999元，1G降價為1199元。

胡學海說，中華電信積極深耕高速寬頻，HiNet 300M 以上高速頻寬用戶從2022年27%，提升到2025年的46%，今年可望破50%，100M以上客戶也將破85%，速在必行方案也會搭配無線網路Mesh WiFi，也推升WiFi 全屋通滲透率從2022年的18%提升至65%。

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胡學海進一步指出，截至2025年12月底，中華電信固網寬頻客戶數為445萬，年增加0.5%，而HiNet用戶數373萬戶，年增加1.4%，近兩年每年淨增加用戶數5萬戶，相對NCC公布2025年底固網寬頻用戶725萬戶，HiNet市占率約51.4%，預期新促案推出之後，除穩定目前市占率，未來每年至少要淨增7萬戶。

中華電信去年第四季整體固網寬頻營收為118.8億元，增加3.8%，固網寬頻ARPU為819元，較去年同期增加3.3%。

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