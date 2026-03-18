6旬夫妻砸560萬退休金還清房貸「痛苦的開始」「房事」災難再吞蝕200萬超崩潰

還清房貸並不代表住房開支就此消失，只要繼續擁有房產，就需要持續承擔日常維護費用。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金是多年辛勤工作後的豐厚回報。許多人選擇用這筆錢償還房貸。然而，日本一對夫妻將2800萬日圓（台幣560萬元）的退休金用來還清房貸，原本期望擺脫沉重的固定開支，安享晚年，卻遭遇了意想不到的支出，之後又花費1000萬日圓（台幣200萬元）後續房屋維修，壓垮了全家生計。

佐佐木和夫（化名，65歲）在東京一家製造廠工作35年，五年前60歲時退休。之後，他以復職員工的身份在同一家公司全職工作至65歲。今年春天，他開始領取退休金，徹底退休。他工作期間的年收入約為850萬日圓，60歲退休時領取了約2800萬日圓（台幣560萬元）的退休金。

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他32歲時在千葉縣購買了一棟獨棟住宅，他和妻子惠子（63歲，化名）商量後決定，用退休金一次還清了剩餘的約1200萬日圓（台幣240萬元）房貸。

辦完還款手續的當晚，和夫和妻子在附近一家壽司店吃飯。和夫回憶說，當時他們聊到：「現在我們不用再擔心房租了」、「現在我們可以把錢花在愛好和旅行上了」。

當時，他認為，在一次性償還貸款後，再加上之後重新就業的薪資收入，他的積蓄足以支付退休生活。然而，在他開始完全依靠退休金生活不久後，和夫走進一樓的日式房間，發現房間裡瀰漫著一股難聞的潮濕氣味。

和夫說：「起初我以為是因為沒打掃，但後來我發現部分牆紙以一種不自然的方式翹了起來。我把它撕開，發現裡面的木頭已經變黑腐爛，用手指輕輕一按就碎了。」

和夫請了一家當地的裝修公司來檢查。根據裝修公司的報告，屋頂的防水層已經超過使用壽命，失效了，雨水從外牆的裂縫滲入，已經淹到了地基柱子。此外，還發現潮濕導致白蟻侵蝕，腐蝕了房屋的結構。

和夫說：「公司給我的估價是450萬日圓，包括重鋪屋頂、修繕外牆、更換地基和白蟻防治。他們告訴我，如果不修好，就很難繼續住下去，所以我決定用我的退休積蓄來支付。」

維修工作剛完成，冬天熱水器就壞了。更換熱水器時，發現地板下的管道漏水。廚房、浴室和衛生間的設施都已25年以上，只修一處根本不夠；最終，不得不徹底改造整個管道系統，這又增加了350萬日圓的費用。

差不多在同一時間，他妻子惠子的慢性膝關節疾病惡化了。她上下樓梯和使用衛生間都變得困難，因此對房屋進行無障礙改造迫在眉睫。在入口處安裝坡道、在各處安裝扶手以及翻新衛生間，又花費了200萬日圓。

和夫說：「還清貸款後的五年裡，我們花近1000萬日圓現金用於房屋的維護和翻新。我60歲時一次性還清了貸款，這大大減少了我的手頭現金，所以退休後接連不斷的這些開支完全出乎我的意料。」

還清房貸並不代表住房開支就此消失，只要繼續擁有房產，就需要持續承擔日常維護費用。佐佐木和夫的慘痛經驗可作為前車之鑑。

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