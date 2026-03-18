南市府打造產銷交流平台 橡塑膠工業展登場

台南市政府經濟發展局主辦的橡塑膠工業展，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由南市經濟發展局主辦的橡塑膠工業展今天下午開幕，超過90家知名大廠共襄盛舉，規劃多達260攤，提供產銷、交流的平台，希望共創市場商機。

活動在大台南會展中心舉行，市長黃偉哲開幕，並走訪各廠商，了解相關的研發成果與內容，他表示，廣邀產業界共同參與，希望藉此相互觀摩，且在行銷工作上深度交流，攜手拚經濟。

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市長黃偉哲走訪展區，了解橡塑膠業者的研發成果。（記者吳俊鋒攝）

黃偉哲表示，輝達執行長黃仁勳最近在美國舉辦的GTC大會（ GPU Technology Conference）中提到「AI五層蛋糕論」，強調能源的重要，有能源才有電力，有電力才有算力，算力的多寡關乎國力強弱，目前石化工業在供應能源這部分，是台灣不可或缺的重要性資源。

黃偉哲提到，橡塑膠產業與民生發展密切相關，生活中食、衣、住、行都離不開，製程上的進步發展，將能造福所有人類，希望藉由展覽，讓全國各地廠商充分交流，彼此擦出更多火花，也讓台灣整體的工業實力被看到應用，並產生良性的連結與合作。

市長黃偉哲走訪展區，了解台南橡塑膠產業的研發內容。（記者吳俊鋒攝）

經發局長張婷媛指出，台南橡塑膠廠商約1200家，年產值超過670億元，是台灣製造業的關鍵基石之一，從民生用品、電子零組件，到汽機車、醫療與高階工業等應用都有相關，活動特地籌設線上媒合會，安排超過10場次的國際買家商洽活動，協助接軌全球市場，創造商機，未來市府將持續推動各產業展會活動，提供優質行銷交流平台。

台南橡塑膠工業展今天開幕，活動持續至本月21日止，免費參觀，主辦單位於展覽期間每天提供限量現場打卡禮，以及抽好禮活動，更多詳情可至官網（https://www.tainanplas.com.tw/）查詢。

台南橡塑膠工業展登場，市長黃偉哲主持開幕。（記者吳俊鋒攝）

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