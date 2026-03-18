威強電第2季起多案齊發 網通與AI出貨接力升溫

威強電總經理江重良看好旗下網通產品發展，去年完成產品世代轉換後，今年將延續出貨動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠威強電（3022）今天在法說會表示，2026年營運動能將由多項專案出貨接力帶動，涵蓋網通、AI邊緣運算與醫療應用，其中德國鐵路與美國高階視訊會議系統等大型專案已於首季陸續啟動，預計第二季起放量出貨，帶動全年營運逐步升溫。

威強電總經理江重良看好旗下網通產品發展，去年完成產品世代轉換後，相關專案自第四季起已有成長，今年將延續出貨動能，並隨影音串流大型專案於第一季啟動、第二季放量，成為全年主要成長引擎之一。此外，公司切入德國鐵路資安專案，已於本季開始小量出貨，預計第二季進一步放量，搭配歐洲市場對高可靠度設備需求提升，有助擴大業務版圖。

請繼續往下閱讀...

大型專案方面，威強電去年取得美國高階視訊會議系統訂單，相關產品已完成開發，預計第二季進入量產，營收將自第二季至第三季逐步認列，且專案期長達3至4年，具備穩定出貨特性。另一方面，投票機專案亦預計於第二至第三季帶來明顯出貨貢獻，進一步挹注營收動能。

在AI與邊緣運算應用方面，威強電持續深化企業端布局，包含記憶體大廠虛擬化專案已由台灣擴展至日本、馬來西亞與美國，預期今年將陸續貢獻出貨；同時，PCIe Gen6 SSD測試平台已進入試產並對韓國客戶放量，隨產品設計今年轉入量產階段，將帶動高速運算與測試設備需求成長。

此外，公司於歐洲市場的礦業車載電腦維持穩定出貨，反映工業應用需求持續存在；整體而言，AI推論與邊緣運算正逐步從試點導入走向實際落地，成為支撐中長期營運的重要基礎。

醫療事業方面，威強電持續推進新產品布局，其中第四代生理訊號擷取產品與日本眼科黃斑部病變檢查裝置預計於第三季上市，內視鏡新世代產品則規劃於第四季完成開發並推出市場。公司指出，醫療業務今年仍以穩健成長為主，隨AI影像與即時運算導入，長期發展空間可期。

產能方面，因應地緣政治與客戶分散製造需求，威強電持續推動越南布局，預計第二季起將有更多機種移轉至越南生產，後續也將啟動桃園新廠建設計畫，進一步支撐後續專案出貨與營運成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法