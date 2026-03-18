今年統一發票盃路跑活動 台南場6/7觀夕平台開跑

財政部今舉辦統一發票盃路跑活動記者會。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部2026年統一發票盃路跑活動，台南、台北雙城接力登場！台南場6月7日在觀夕平台開跑，台北場11月8日在凱達格蘭大道及大佳河濱公園起跑。台北國稅局表示，「財政部統一發票盃路跑活動」今年將舉辦2場，首場賽事將於6月7日在台南市安平區觀夕平台盛大開跑，今日（18）下午5時起開始報名；第2場賽事於11月8日在台北市凱達格蘭大道及大佳河濱公園起跑，邀請全國民眾一起為健康與愛心向前跑。

財政部今舉辦統一發票盃路跑活動記者會，由財政部阮次長清華與第一金、合庫金、台北市政府、台南市政府、兆豐金、華南金、台企銀及彰銀等代表一起進行「財政向前跑 台灣最美好」起跑儀式。台北國稅局說明，今年為了讓民眾有更多參與機會，也能體驗不同城市的賽道風光，特別於南北兩座指標城市舉辦。

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其中，台南場將於6月7日在台南市安平區觀夕平台舉行，途中行經安平燈塔、四草大橋等特色景點，賽事分為挑戰組（10公里）4000名及休閒組（3公里）6000名，計1萬個名額；台北場則於11月8日舉辦，主會場在台北市大佳河濱公園，賽事包含半馬組（21公里）3000名、挑戰組（10公里）3000名，以及休閒組（3公里）6000名，計1.2萬個名額，半馬組及挑戰組自凱達格蘭大道起跑，跑上新生高架橋，再一路延伸至大佳河濱公園，休閒組則自大佳河濱公園起跑。

台北國稅局提醒，請務必把握各場次的網路報名時間，台南場於今日（18）下午5時起開始報名，台北場報名時間預計於7月中旬。此外，各場次主會場除了設有雲端發票體驗區及各式宣導攤位外，也安排抽獎活動及精彩的表演節目，歡迎民眾攜家帶眷走出戶外，一起為健康及公益而跑，詳情請上活動官網（https://www.2026mofrun.com.tw/）報名及查詢。

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