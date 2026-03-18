要繳房屋稅了 竹市稅務局教一招可省稅

要繳房屋稅了，新竹市稅務局已寄出輔導單，提醒民眾及多屋族可線上申辦，可享優惠稅負。（竹市稅務局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕115年期房屋稅5月1日開徵，新竹市稅務局提醒，民眾如欲適用自住用、出租申報所得達租金標準優惠稅率，或申請房屋使用情形變更，需在23日（原訂3月22日截止，因適逢假日順延）前提出申請，稅務局已寄出760件輔導文件，民眾可透過線上申辦，了解及掌握房屋稅新制和優惠措施，減輕繳稅負擔。

稅務局表示，個人住家用房屋如同時符合無出租或供營業情形、且供本人、配偶或直系親屬實際居住，並於該屋辦竣戶籍登記，及本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內等條件，就可申請適用自住住家用稅率1.2%。若全國僅持有1戶房屋，且房屋現值在一定金額以下（新竹市115年期為新臺幣185萬6600元），還可適用全國單一自住優惠稅率1%。此外，房屋如有出租事實，且申報租賃所得達當地一般租金標準者，可適用1.5%至2.4%的優惠稅率。

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另為鼓勵房屋所有人將房屋釋出到租賃市場，近日針對可能符合出租申報所得達租金標準優惠稅率的多屋族，稅務局已寄發輔導通知單760件。民眾收到通知後，只要在115年3月23日前掃描通知單上的專屬QR-Code連結線上回覆平台，進入申請頁面，確認內容無誤後送出表單，並將租賃契約寄送至指定電子郵件信箱，即可輕鬆完成申請。可電洽：03-522-5161分機401至417。

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