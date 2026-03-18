Super Junior大巨蛋演唱會掀島內觀光熱潮 85％粉絲來自外縣市

聯卡中心最新報告顯示，大巨蛋演唱會帶動跨縣市人流。（聯卡中心提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕擁有4萬座位的台北大巨蛋，自2024年起開放舉辦演唱會，2025年11月更由南韓天團 Super Junior舉辦20週年世界巡迴演唱會，根據聯合信用卡中心大數據統計，該場演唱會雖以國內觀眾為主，但已成功吸引大量外地旅客北上參加，帶動跨縣市人流與消費移動，其中又以「南港區」的消費成長最為顯著。

聯合信用卡中心指出，本報告運用聯合信用卡處理中心的信用卡大數據平臺，針對2025年Super Junior演唱會期間的信用卡消費行為進行分析，探討演唱會對台北市產業經濟所帶來的影響，並比較國內與國外旅客的消費差異。

請繼續往下閱讀...

報告顯示，該場演唱會觀眾以國內旅客為主，占比超過92%，國外旅客占7.25%，相較過往國內其他城市舉辦演唱會的經驗，本次國外旅客占比明顯較高，反映臺北大巨蛋在國際演唱會市場的吸引力正在浮現。

進一步分析購買演唱會門票的國內旅客居住地，地主台北市觀眾僅占15.36%，近85%來自外縣市。其中，新北市為22.88%居全台之冠，其次的旅客以高雄市12.82%、台中市12.64%、桃園市9.40%、台南市6.97%為主，皆屬6都範圍。顯示臺北大巨蛋舉辦大型演唱會，已具備帶動跨縣市人流與消費移動的效果。

再比較演唱會期間國內與國外旅客在住宿業與餐飲業的消費金額成長情形發現，國外旅客在住宿業與餐飲業的消費金額呈現顯著成長，皆成長將近20%以上，其中餐飲業成長率達21.73%最高；國內旅客於演唱會期間，以餐飲業消費成長率最高，達11.87%。

北上來看演唱會的國人，都去哪裡消費？調查顯示，南港區為成長爆發核心、內湖區在高基期下仍維持強勁擴張、多數中低產值區域同步成長。

聯卡中心指出，國內旅客在演唱會期間的台北市各行政區單店產值呈現「高基期續強＋低基期爆發」雙軌成長格局，最具亮點的是南港區，單店產值由「低」躍升至「中」，成長率高達 127.8%，為全市最高，顯示場館周邊商業動能明顯被放大，活動直接帶動型商圈，也可以看出LaLaport開幕對於南港區的經濟消費有明顯提升。

內湖區的單店產值則維持「高→高」水準，且仍成長35.8%，在高基期下持續擴張，展現穩定且具規模的消費承接能力。

核心商業區方面，信義區成長32.3%，動能強勁；中山區與萬華區成長率約 15%至18%，顯示傳統商圈仍受益，但成長幅度未較場館周邊區域明顯，但演唱會效應並非僅限核心商圈，而是具一定外溢效果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法