去年Q4房貸族買電梯大廈比重逾7成 寫新高

去年第四季、全國逾7成房貸族買電梯大廈。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年第四季、全國逾7成房貸族買電梯大廈。根據聯徵中心統計，2009至2020年年初，民眾因購買電梯大廈而揹房貸的比重約5成，但去年第四季則攀升至71.6%，寫下歷史新高，房產業者解讀，除多數建商推新案以規劃電梯大廈為主外，碰上預售屋交屋大潮也有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年興建的透天、公寓屋齡持續老化，而現在民眾購屋都比較偏好大樓產品，優勢包括有電梯不用爬樓梯，可能有保全與物管等服務，不用趕垃圾車與有人代收包裹，還規劃有停車位等優勢。

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而且有些大型社區還規劃豐富公設等公共設施，雖然公設比與居住的成本較高，但民眾對於電梯大樓需求已經回不去了。

電梯大廈單戶鑑估總價1510萬元

根據聯徵中心統計資料，2009至2020年初房貸族購屋時，電梯大廈占比約50%，去年第四季全國房貸樣本數約2.67萬件，其中高達71.6%都是購置電梯大廈，單戶平均鑑估房價約1510萬元，至於，減少較為顯著的則是透天厝產品，5年前占比還有20%至25%，去年第四季則僅剩14%。

尤其近幾年中、南部地區居住選項從透天厝轉電梯大廈的趨勢更為顯著，一方面透天厝可能屋齡老舊要整理耗費資金，透天厝地坪大房價也不見得有CP值，與缺乏管理與電梯等因素。

而公寓產品占比也從10年前的13.3%，到去年第四季跌破1成、剩約9.3%，曾敬德表示， 公寓產品實用面積大有CP值的現狀未改變，但越來越老與缺乏管理和電梯是一大現實問題，入住要整理也是一大筆開銷，不過，台北市公寓仍相對有人氣，加上都更政策仍鼓勵推動，相對還是具備一定買氣。#

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