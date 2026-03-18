零股市場快速擴張 金管會承諾1個月內提評估報告

因應零股市場快速擴張，金管會主委彭金隆今天表示，資本市場要公平對待每個交易人，允諾一個月內提評估報告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委郭國文今天質詢點出，現行「零股交易」跟「整股交易」仍有差異，包括：零股在開盤10分鐘後才進行第一次撮合，還有禁止當沖、也不能融資券；對此，金管會主委彭金隆表示，資本市場要公平對待每個交易人，允諾一個月內提評估報告。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆等單位進行業務報告並備詢。

請繼續往下閱讀...

根據金管會今天提供資料，我國2025年零股交易有536萬戶、日均成交值86.7億元，年增四成，占集中市場比率約2%，光40歲以下投資人就占了48.8%近半數。

立委郭國文今天表示，台灣零股市場非常活躍，金管會應思考如何保障零股交易人權益，例如：零股第一次撮合時間是開盤後10分鐘，可能錯失下單時機；此外，目前零股不能做信用交易，也不能做當沖，郭國文認為，零股和整股差異化應該要消除，和整股交易市場一併。

對此，彭金隆回應說，資本市場管理很重要的是，要公平對待每個交易人，也就是說，條件相同不能受到不同對待，但他坦言，因為過去交易有歷史因素和習慣和轉換制度成本，我們朝向國際級資本市場來看，這些都會努力。台灣要朝向國際級資本市場邁進，建構公平、透明市場，會朝此方向努力，也會請交易所研究。

彭金隆表示，台灣過去交易具備其歷史因素，因此，相關議題還要考慮交易習慣、轉換制度的成本；對此，證交所董事長林修銘表示，目前台灣零股交易有非常多人參與，絕對會重視相關權益，將在一個月內提報告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法