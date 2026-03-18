鄭麗君夫婦投資資產逾7.5億 網友直呼：堪比裴洛西夫婦

根據公報，行政院副院長鄭麗君夫婦在事業投資、債權與信託股票的價值合計超過新台幣7.5億元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕監察院近日公布最新一期廉政公報，內閣首長財產申報曝光，其中負責台美關稅議題談判的行政院副院長鄭麗君及其丈夫沈學榮名下資產最受矚目。根據公報，2人在事業投資、債權與信託股票的價值合計超過新台幣7.5億元。消息一出，引發PTT網友熱議，有網友認為，鄭麗君夫婦在投資與財務布局上，堪比美國「國會女股神」、前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 及其丈夫。

而最令外界關注的是，沈學榮名下信託持股旺宏（2337）股票達3萬4170張，以今收盤價143.5元估算，市值超過49億元。

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根據旺宏股東會年報顯示，沈學榮於2020年開始名列旺宏前10大股東，6年多以來，他持續從市場買進增加持股，最高持股達6萬3137張，排名躍進前10大股東的第一大，持股大幅超越旺宏董事長吳敏求，並居旺宏最大個人股東。

消息一出，引發PTT網友熱議，有網友表示「勘比裴洛西夫婦，不過人家看起來是長期持有，也沒什麼好說的，記得上次出現政壇股神是韓先生持有的合一」、「真沒想到曾經不到2塊的旺綠現在都140了...」、「能長期虧損還持有 很厲害啊」、「虧損到現在賺爛」、「比董事長還多XD 比董事長還懂」、「信託持股代表長期持有 也是滿厲害的」、「旺宏中間跌成那樣還續抱真的厲害…」、「壓這麼大還能撐5年，大賺應該的。」、「10年前沒人看好旺宏，真的是風水輪流轉」等。

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