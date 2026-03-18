他試了100個副業看清真相！這5種「最賺錢」還不需要經驗

Tom Blake嘗試過100種副業並分享經驗談。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，一名29歲YouTuber兼部落客分享了他從大學時期開始的副業實驗歷程，強調即便沒有經驗，也有一些副業能穩定帶來收入。自2014年開始，他嘗試超過100種副業，包括AI網站生成、加密貨幣獎勵計畫以及付費購物等，並在2018年開始經營部落格，紀錄測試結果。他如今每月透過副業賺取約2500美元（約新台幣8萬元），更分享嘗試過的100種副業當中，有5種是最賺錢的，而且不需要任何經驗。

《商業內幕》報導，Tom Blake指出，最初在2014年就讀大學時，從副業中尋求收入是為了支付學費與生活費，然而，他在Reddit上看了很多關於副業的文章，但很多都不像宣傳的那樣。2018年，這種挫敗感促使他開始寫部落格，記錄自己嘗試各種副業的經歷。此外，畢業後正職工作薪資有限，所以他依舊透過副業累積財富。

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隨著時間的推移，他的部落格穩步發展。他的內容事業（Content Business）是包括YouTube頻道、部落格與電子報，最終這成為他的全職工作。透過廣告和行銷收入，最初一年收入1700美元（約新台幣5.4萬元），第三年增至2萬美元（約新台幣64萬元），累計營收超過100萬美元（約新台幣3177萬元），最終在2023年底售出。

此後，他成為數位遊牧族，靠YouTube與Substack分享副業經驗，年收達到6位數美元，每月還透過零工、賺錢網站任務、投資、諮詢與自由接案等副業，賺取約2500美元（約新台幣8萬元）。在眾多副業中，他發現5種最賺錢、最現實的副業，尤其適合初學者，且報酬相對可觀。

1.付費市場調查：透過平台如User Interviews或Respondent，參加線上焦點小組或訪談，每半小時可賺50至80美元（約新台幣1588至2541元）。

1.利基型零工App：例如Sharetown、Dolly與Lugg，處理大型退貨或搬家服務，有些地區月收入可達數千美元。

3.獎勵與探索App：下載App、玩遊戲、試用服務即可獲得報酬，雖非主要收入來源，但操作簡單且可額外賺錢。

4.AI訓練與數據標註：評估AI生成內容，部分專業項目每小時可賺25至50美元（約新台幣794至1588元），且工作量穩定。

5.網站與App測試：測試開發中網站或App，提供回饋，每次測試報酬10至100美元（約新台幣317至3170元）不等。

Tom Blake提醒，副業雖有潛力，但若宣稱「零風險高收入」，通常不可信。他建議嘗試前先查閱評論與論壇，了解真實收益與風險。他也強調，副業成功的關鍵在於持續測試與財務紀律，不僅能補貼收入，更可能為個人事業開啟全新機會。

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