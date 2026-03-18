薪水被砍半卻「非常開心」! 65歲男指「1關鍵」令人想不到

日本一名65歲男子對於薪水砍半、退休金還被全砍感到高興，真實原因令人驚訝。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人努力工作，期望退休時能領取完整的退休金。而日本的退休金制度複雜，65歲以上若仍在工作且收入（薪資+獎金）超過特定門檻，退休金會被按比例減額、甚至全額停發，以填補工作所得，避免重複領取過多福利，只有收入下降至門檻以下時才會恢復全額發放，這常導致高齡者因高薪而領不到退休金。

日媒以一個真實案例揭露，一名65歲男子因工作所得高，面臨退休金將被全額停發的狀況，卻因退休後再度就業，薪資僅為先前的一半，反而拿回了完整的退休金，因此也感到「鬆了一口氣」，還直呼轉職是對的選擇，讓他從原本的無奈，變成意外的滿意。

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這位名叫伊藤（化名）的男子與妻子晶子同住，已在職場打拼超過40年。2026年1月，他迎來65歲。但在去年時，他就已符合「特別支給的老齡厚生退休金」（特老厚）資格，並完成申請。但問題來了，當時他仍在職、月薪50萬日圓（約新台幣10萬元），加上每年夏冬2次各約120萬日圓（約新台幣24萬元）的獎金，這導致他的收入偏高，退休金將「全額停發」。

伊藤指出，明明一年可以領152萬日圓（約新台幣30.4萬元）的退休金，卻因為收入高，結果一毛都拿不到，想到自己繳了這麼多年保險，還是有點不甘心。

伊藤本打算在65歲生日當天正式退休，但人生出現轉折，就在生日隔天獲得新工作機會，決定再度就業，只是這份新工作條件大幅縮水，月薪降至26萬日圓（約新台幣5.2萬元），且不再有獎金。但這樣的變化，反而讓他有不同的盤算。

據報導，先前他曾獲得到一個關鍵資訊，假如65歲之後若繼續工作，會被影響的是「老齡厚生退休金中的報酬比例部分」，但像是基礎退休金與部分加算金額，則不會受到影響。這令他開始思考，既然只有一部分會被扣，那如果收入降低，說不定就不會被扣了？於是，他在65歲時決定再跑一趟退休金事務所，重新試算。

對他來說，重點已不再是薪水高低，而是「總收入最大化」。日媒指出，伊藤從原本高薪卻領不到年金，到現在薪水降低、但可能領回完整年金，整體生活反而更穩定、也更符合他的期待。

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