酷澎個資外洩延燒台灣 資料落地能否落實？數發部這麼說

韓國電商酷澎Coupang個資外洩事件延燒台灣，影響逾20萬名用戶。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕韓國電商酷澎（Coupang）個資外洩事件延燒台灣，影響逾20萬名用戶。數位發展部部長林宜敬今（18）日列席立法院交通委員會備詢時指出，相關事件已進入行政調查程序，後續將依程序審查並進行處置。

在質詢中，立委直指，面對大規模個資外洩事件，政府須釐清兩大核心問題，包括責任歸屬與裁罰機制，以及如何強化監理、避免類似事件再度發生。

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林宜敬表示，事件發生後已第一時間要求業者修補漏洞，並啟動行政檢查，目前調查報告已送交行政院，但因仍需業者陳述意見，案件尚在審查階段，後續將再召開會議進行處理。

不過，立委質疑，此事件也凸顯台灣在跨境資料治理上的困境，由於多數平台資料庫設於海外，使主管機關在調查與監理上面臨「鞭長莫及」的限制，並進一步追問是否考慮推動「資料落地」政策？

對此，林宜敬坦言，從監理與主權資料角度來看，資料在地化確實有其必要性，尤其在AI發展與資料主權日益重要的背景下，資料在境內，才有完整管轄權。

不過，他也提到，台灣過去加入世界貿易組織（WTO）時，其實有簽署一些相關協定，依照這些協定的精神，各個國家原則上不應該要求跨國企業進行資料在地化，也就是說，不能強制要求這些國際公司把資料一定要放在本地，因此在政策推動上確實會受到一些限制。

但隨著國際局勢變化，各國對資料治理的態度已有轉變，例如美國總統川普在相關政策上的態度也有所調整，因此，目前數發部也正在研議，在不違反既有國際承諾的前提下，尋求強化監管與推動資料落地的可行空間，看看是否有機會針對資料治理做出更適當的監管措施。

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