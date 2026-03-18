賴正鎰︰油價墊高出國費用 對國旅市場正面

全國商總榮譽理事長、鄉林集團、涵碧樓董事長賴正鎰。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕全國商總榮譽理事長、鄉林集團涵碧樓董事長賴正鎰指出，美伊戰爭、油價上漲，在多家航空公司喊出加徵燃油附加費下，機票價格上揚，預期在出國成本墊高下，國人恐減少國外旅遊，對國旅市場可說是正面助益。

賴正鎰說，油價上漲，瓦斯等費用恐也走揚，會有通膨疑慮，但預期國內飯店業者住房率低迷下，會自行吸收，不會貿然漲價。

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雖然油價上漲對國旅市場是正面，但賴正鎰也希望政府的觀光政策須從「追求觀光人次」轉向「如何提升產值」。他說，從最新統計來看，台灣觀光雖正在復甦，但「觀光逆差」卻持續擴大，2025年預估已達255億美元，較2024年再增加約35億美元，顯示台灣旅遊消費力正大量外流，已成為值得政府高度重視的經濟警訊。

他也強調，台灣觀光不能只看「來台旅客增加」，而是要從整體產值、消費力與國際競爭力，重新檢視產業結構，否則即使旅客人數成長，整體觀光經濟仍可能處於失血狀態。台灣觀光政策須從「追求觀光人次」轉向「如何提升產值」，尤其是要思考如何經營深度體驗式的高端旅遊市場，吸引更多歐美與東南亞高端市場的觀光客。

賴正鎰提出八大建議，希望能打造台灣觀光新模式，加速提升台灣觀光競爭力。分別為，一建立國家級觀光品牌戰略，整合文化、影視、設計與美食，打造具有國際辨識度的台灣觀光品牌，例如以「北回之巔、微笑南灣」的「世界級山海名片」，將原有零散的觀光據點串聯成具有國際辨識度的「景觀廊道」。二是強化台灣MICE會展產業，包括如國際音樂節、藝術季與城市光影節、國際級運動會或巨星演唱會，國際展覽會議活動，吸引全球旅客定期來台。

賴正鎰說，第三是要推動高端與深度旅遊，結合精品旅館、文化體驗與醫療美容、健康養生旅遊，提高旅客停留時間與消費力。四為推動台灣成為亞太轉機中心，政府應強化航線補助與轉機市場，提升台灣在亞洲的航空樞紐角色，第三航廈儘快完工，服務更多國際航線旅客。

賴正鎰也認為，要逐步恢復多元客源市場交流，包含兩岸、穆斯林及歐美高端精品、高端醫療旅遊等市場，除了維持客源結構穩定，也可提高觀光收入。六則是要改變國際廣告宣傳策略。捨傳統廣告，全面轉向 TikTok、IG、YouTube、Meta臉書等短影音平台行銷，主攻社群短影音與數位口碑，用動人故事和網紅口碑拍出台灣的「美」與「感動」。

第七則是要加強觀光設施，改善交通動線。台灣海拔0至3000公尺，山岳風景相當秀麗，可以效法日本黑部立山，從湯蘭花的故鄉「來吉部落」拉一條纜線上阿里山，可以節省兩小時的車程，另外合歡山，拉拉山也可以比照，改善交通舟車勞頓，同時吸引觀光飯店前去投資，解決當地住宿問題。最後是以及串聯跨縣市動線，透過智慧交通補貼與跨域套裝行程，引導旅客走出北部，將原本的快閃行程轉化為全台縱走。

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