72歲阿北退休存1740萬養老卻後悔 崩潰喊「真希望當初沒工作過」

日媒以真實案例揭示，退休規劃應結合健康狀況與實際生活需求，制定現實可行的「資產使用計畫」。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕為了緩解退休焦慮，許多人在工作期間勤儉節約，希望「盡可能多工作」然而，最終卻意外地感到空虛。日本一名72歲老翁退休擁有退休金和積蓄共8800萬日圓（約新台幣1742萬元），以及每月30萬日圓年金（約新台幣6萬元），原以為一切無憂，卻換來滿滿後悔。他長年拚命工作、把旅行與生活樂趣一再拖延，退休後才驚覺體力早已無法支撐夢想的歐洲之旅，感嘆喊「我真希望當初沒工作過……」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的佐藤健一（化名）住在東京一棟公寓，他曾擔任公司高管，工作一直到70歲退休。退休時，他持有3800萬日圓（約新台幣752萬元）的退休金及約5000萬日圓（約新台幣990萬元）存款，夫妻年金合計每月30萬日圓（約新台幣6萬元），在日本高齡家庭中屬於上層經濟水準。

請繼續往下閱讀...

他說「工作期間，每當看到有關老年人經濟拮据或生活困苦的新聞時，都會感到強烈的焦慮。我認為正確的做法是盡可能多地積累財富，增加退休金，我幾乎沒有休過任何帶薪假。生活完全圍繞著工作，一心工作到70歲」

從50多歲到60多歲，佐藤先生一直推遲妻子提出的所有旅行和休閒活動建議，認為這些都是「退休後才能享受的事情」。

然而在去年，佐藤夫婦計劃了期待已久的15天歐洲之旅，最終卻無法成行，佐藤表示「長時間飛行我的腰無法承受，妻子膝蓋也不好，醫生建議不能長時間走在石板路上。雖有足夠退休金在手，但體力已不足以參與活動。」妻子則感嘆「年金月入30萬日圓也只能支付食費、醫療和每週一次的整骨。早該在50、60歲時花掉這些錢，現在再多也只是數字。」

佐藤坦言「雖然享受與孫子相處的樂趣，但已無法在公園奔跑。為了累積老後資金，把人生最能動的時期全投入工作，如今回頭看，只追求存錢是否正確，真的令人懷疑」，他更感嘆「我真希望當初沒工作過……」。

專家表示，這類案例提醒高齡者與家庭，「何時使用資產」比「累積資產」更重要。延長工作或過度存錢可能導致在身體仍健康、可活動的時期，無法有效消費資產，退休規劃應結合健康狀況與實際生活需求，制定現實可行的「資產使用計畫」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法