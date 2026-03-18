達明攜手晶翔機電 強化人形機器人動作訓練

達明指出，透過虛擬實境頭戴式裝置與晶翔機電研發的動作捕捉衣，便能將精細的雙臂抓取與物件分類等動作與機器人同步。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕達明（4584）匯集先進技術，昨日在輝達（NVIDIA）GTC大會釋出旗下打造的全新人形機器人平台「TM Xplore I」，管理層今日指出，公司攜手動態捕捉技術廠商晶翔機電（ j-mex），透過結合其先進的穿戴式動態捕捉裝備，展現極具精準度的動作訓練（Motion Training）技術。

達明指出，公司與晶翔機電的合作，突破傳統機器人的程式編輯與訓練模式，透過虛擬實境（VR ）頭戴式裝置與晶翔機電研發的動作捕捉衣，便能將精細的雙臂抓取與物件分類等動作，與TM Xplore I達到零時差的完美同步。透過收集大量且高擬真的真實世界數據，達明機器人正大幅加速機器人從模擬環境到現實世界（Sim-to-Real）的學習歷程與適應力 。

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達明機器人營運長黃識忠認為，未來的自動化將不再侷限於單調的重複性動作，而是全面邁向具備感知與思考能力的深度智慧協作 。此外，晶翔機電總經理倪昌德也提到，透過高精度動作捕捉技術，人類的細微動作已能精準轉換為高品質的訓練數據，後續將與達明機器人共同加速物理AI（Physical AI ）的落地應用。

達明強調，公司目標作為全方位的物理AI（Physical AI）領航者，在機器人領域持續實踐「See （會看）、Think （會想）、Act（會行動）」的核心技術，打破傳統工業自動化的框架 。透過整合協作機器人與人形機器人的「AI 雙引擎」，達明機器人致力於為全球企業打造的全方位解決方案，並持續定義機器人的下一個十年 。

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