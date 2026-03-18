利空鈍化？台股大漲逾500點，新台幣午盤暫收31.843元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中東戰火未歇、油價再度破百，不過市場反應不大，在美股四大指數同步收紅下，台股仍延續前一日漲勢，目前大盤指數漲逾500點，部分熱錢回頭也帶動新台幣兌美元匯率走升，中午暫時收在31.843元、升值4.2分，台北外匯經紀公司成交量5.37億美元。

新台幣匯價昨日結束連3黑後，今早以31.85元開出，上午盤最高升抵31.825元、最低觸及31.86元，波動幅度較前幾日大幅收斂。

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匯銀主管表示，目前來看戰爭造成的降息延後、通膨預期已經提前發酵，接下來就看戰事是否有新的進展，且本週進入超級央行週，澳洲央行率先宣布升息後，市場也在觀察英國、歐洲央行以及聯準會、日本銀行對於伊朗戰事評估，預期市場會比較觀望一些。

美元在漲多拉回後，目前美元指數仍處在99附近高檔整理，主要亞幣中，日圓兌美元匯率續在158至159之間震盪、人民幣離岸價大致在6.88兑1美元價位、韓元在週一觸及1503.18兑1美元低點後，也連續兩日走升。

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