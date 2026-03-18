焦點股》微星：GTC題材發酵 帶量上漲

微星在GTC大會呈現AI從算力、開發到實際部署的完整布局，激勵買盤進場卡位。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）受惠於GTC題材發酵，管理層展示最新AI基礎設施與邊緣AI應用，從資料中心運算平台到智慧巡檢場域，呈現AI從算力、開發到實際部署的完整布局，激勵買盤進場卡位，今日股價帶量上漲，截至上午11時42分暫報97.1元，漲幅3.74%，成交量1萬張。

微星指出，此次前往GTC大會，主要鎖定打造邊緣AI（Edge AI）生態系，並展示支援AI代理（AI Agents）與自動化AI應用的新一代運算平台。以應用範圍來看，涵蓋智慧零售數位看板管理、集中式設備監控、機器視覺AI學習，以及智慧停車辨識等 邊緣AI應用情境。

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此外，微星針對AI需求打造垂直解決方案，透過原廠委託設計製造（ODM）、代工（OEM）等客製化服務，可進一步將技術導入車隊管理、智慧農業、視訊會議系統與無人機控制等多元應用。微星也針對行動端釋出強固型平板，聚焦戶外與車載場域商機。

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