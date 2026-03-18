中東戰火延燒 經濟部：中油2週油價已吸收33億元

經濟部次長賴建信。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭影響國際能源價格，朝野立委也關切桶裝瓦斯、油價、電價等議題。經濟部次長賴建信18日指出，首先就是貨源備足，三、四月都已調度完成，但坦言中油近兩週油價已吸收33億元。

國民黨委員葉元之關切中油近兩週油價吸收已虧損多少，並關心中油虧損狀況。賴建信僅回應，「我有錢才能買得到貨氣」。葉元之相當不滿賴建信答非所問，反問「你要不要聽看看你在說什麼?」賴才回應，中油已吸收差不多近33億元。

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而中油財務能力是否還能承受，賴建信表示，會協助中油資金籌應，包含提升授信額度、增資等；中油今年2月已提交4年3500億元增資計畫，主計長陳淑姿昨也表示，中油增資計畫預計7月定案。

民進黨立委陳秀寶也關切桶裝瓦斯對民生物價衝擊，賴建信表示，桶裝瓦斯進口貨量都沒有來自中東地區，目前貨源貨量充足，但桶裝瓦斯是自由競爭市場，經濟部能源署都有定期跟石化業者，傳達政府希望穩定物價，也會密切注意產銷變化，囤積或是調度問題。

國民黨立委賴士葆也關心桶裝瓦斯，賴建信重申，桶裝瓦斯進口來源沒受到中東戰事影響，桶裝瓦斯市場也是自由競爭，而行政院也有組成物價穩定小組，會持續觀察未來價格，賴士葆詢問政策補貼是否要納入桶裝瓦斯，賴建信回應，會進行相關評估。

賴士葆也提到，台電目前淨值剩下2元，是否給台電增資？賴建信則盼立法院能撥補台電公司。

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