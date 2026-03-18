鴻海攜手SAP 加速AI製造與供應鏈轉型

鴻海與SAP展開策略合作。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球企業應用與商用AI廠商SAP今日宣布，與鴻海（2317）達成策略合作，將在亞太地區導入次世代企業級AI，此合作將基於鴻海的AI工廠計畫，旨在重塑製造流程與供應鏈管理的未來，並為全球化佈署開闢新路徑。

SAP說明，雙方將集合各自的技術優勢，加快亞太地區的市場開拓速度，並推動AI技術的佈署，以支持鴻海邁向「全面數位化」與「AI賦能」組織的轉型目標。雙方也將針對SAP實體AI（Physical AI）、SAP供應鏈管理以及鴻海智慧製造，共同探索創新的協作應用案例。

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鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海與SAP的戰略合作，是實現智慧化與AI驅動製造願景的重要一步。透過結合鴻海的AI算力優勢與SAP在企業應用領域的專業知識，鴻海正致力於解決全球產業當前所面臨最複雜的挑戰之一。

SAP執行長Christian Klein則表示，AI正處於前所未有的發展速度，SAP與鴻海的合作代表了一個強大的契機，能加速亞太地區企業對AI的採用。雙方正攜手協助組織運用科技提升運作效能與效率，讓企業在AI時代的轉型過程中，能更有信心地實現規模化發展。

展望未來，鴻海目標與SAP共同定義全球產業如何運用企業級AI。 藉由結合企業智慧、AI基礎設施以及實體工業佈署的新路徑，此項協作旨在建立AI驅動製造的新藍圖。

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