上櫃公司豐謙建設高層涉內線交易被搜索 老董、總經理等10人訊後交保

上櫃公司豐謙建設爆發內線交易案，桃園地檢署昨指揮調查局台北市調處搜索約談，該公司董事長袁玉麒、總經理劉瑞麟等10人，今日凌晨由檢察官複訊後分別交保。（記者余瑞仁攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署指揮調查局台北市調查處偵辦上櫃公司豐謙建設高層涉股票內線交易案，昨（17）日兵分15路發動搜索，約談該公司董事長袁玉麒、總經理劉瑞麟與董事、員工及相關親友等10人到案，檢方訊後認10人涉嫌違反證券交易法內線交易罪，但無羈押必要，今（18）日凌晨分別以10至50萬元交保。

豐謙建設被檢調搜索後，該公司公告被搜索配合調查重大訊息。（記者余瑞仁翻攝）

檢調指出，此案起於豐謙建設2021年間以5億元出售處分嘉義縣太保市一筆鄰近故宮南院約4255坪土地，處分利益約2.5億元，而袁男等人在公司發布重訊限制交易期間，涉嫌透過人頭帳戶等方式購買公司股票，事後賣股實現獲利120萬餘元，尚未賣股的擬制獲利更達2225萬餘元。

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桃園地檢署企業犯罪專組檢察官凌于琇昨指揮台北市調處兵分15路發動搜索，並將袁玉麒、劉瑞麟與董事、職員及親友等共10人帶回偵訊，檢方訊後認袁男等人涉犯證交法內線交易罪嫌重大，但無羈押必要，訊後分別將袁男以50萬元、劉男30萬元交保，其他8人分別10萬元不等金額交保。

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