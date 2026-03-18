AI算力戰升溫！台灣拚主權資料中心 數發部：已收到鴻海投資申請

數位發展部部長林宜敬今（18）列席立法院交通委員會進行專題報告，強調政府重要AI模型與算力仍會優先落地境內。（截自國會頻道）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部部長林宜敬今（18）列席立法院交通委員會進行專題報告，面對國民黨立委黃建豪質詢指出，台灣在AI基礎建設投入明顯落後於美國、歐盟、日本與韓國等，且大型資料中心多由國際科技巨頭主導，像是Amazon Web Services（AWS）、Google及Microsoft等業者，使台灣在主權算力與資料掌控能力上面臨挑戰。

立委關切，政府提出的「10年100億元」投入規模是否足以支撐發展？在全球競爭加劇下，又該如何與主要國家抗衡。對此，林宜敬表示，國際大型AI投資案多由民間企業主導，而非完全依賴政府資金，因此台灣將採取「公私協力」模式推動算力建設，並已將AI算力中心列為重大基礎設施，透過政策工具引導民間資金投入，包括開放保險資金參與，並與金管會協調放寬相關投資限制。

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林宜敬透露，目前已收到鴻海提出投資申請，這些金額通常都比我們政府預算還大，也顯示大型企業已開始積極布局AI算力基礎建設。

不過，立委也進一步追問，政府是否已設定明確的整體投資目標，例如未來5年或10年台灣算力建設的資金規模，以提供產業清晰方向。

林宜敬坦言，以政府部門來講，數發部目前掌握的算力資源仍相對有限，原來在前年只有40片的GPU，因為去年預算被砍掉了，原本要增加到100片擴充計畫也曾受到影響。此外，他也強調，若關鍵算力中心與AI模型皆部署於境外，將影響我國在資料保護與系統控管上的能力，因此政府重要的AI模型與算力仍應優先落地境內，作為推動「主權AI」的重要基礎。

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