南韓將限製石腦油出口 因應伊朗戰爭影響

南韓財政部長具潤哲今（18）日表示，南韓將限製石腦油出口。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓財政部長具潤哲今（18）日表示，南韓將限製石腦油出口，並暫時將其列為供應鏈經濟安全項目，以保護企業和消費者免受伊朗戰爭的影響。

根據《路透》報導，具潤哲指出，南韓政府將向受影響的石化企業增加1.5兆韓元（約台幣321億元）的財政支持，其中包括替代進口成本以及為處理高風險經濟安全項目的企業提供優惠利率。

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南韓總統李在明17日也稱，若中東戰火持續發展，政府應制定抑制能源需求應急計劃，例如在指定日期限制車輛使用，採取5天或10天輪換制。他還呼籲全社會推廣節能措施。

南韓這些最新措施是本月一系列緊急措施的補充，其中包括南韓近30年來首次實施燃油價格上限、加強對能源市場的監控以及努力確保替代原油供應。

南韓幾乎全部能源依賴進口。根據南韓國際貿易協會的數據，其約70%的原油和20%的液化天然氣通常來自中東。

南韓也是世上最大的石腦油進口國之一。石腦油是1種石油產品，可分解成用於汽車、電子產品、服裝的化學品。

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