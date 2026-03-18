焦點股》華通：最強PCB太空板霸主 創高急殺震幅逾10％

華通為太空板霸主。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC 2026大會上宣布推出用於軌道資料中心的運算平台的晶片，象徵太空人工智慧的下一步發展，PCB廠華通（2313）為低軌衛星太空板的霸主，市佔率排名第一，在主要客戶SpaceX的太空板市佔率更高達90%，華通今日早盤股價突破前高246元，一度大漲逾5%來到249元，惟創高後獲利了結賣壓大舉出籠，股價急殺跳水由紅翻黑，震幅逾10%。

截至10:58分左右，華通股價下跌2.11%，暫報231.5元，成交量逾8.75萬張，呈現價跌量縮。

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華通去年營收及獲利皆創歷史次高，全球低軌衛星產業正處於加速成長期，主要運營商紛紛提升火箭發射頻率、加速衛星布建，然而太空產業的技術門檻相當高，華通為業界最早投入太空用板研發與生產的廠商，與美系一線大客戶合作10年，在太空應用PCB板的領導地位非常明確。

華通主要衛星客戶在軌運行衛星數量約9555顆，使用的太空PCB板大多數皆由華通提供，第二大衛星客戶也在去年完成數批低軌道衛星發射，進入穩定布建階段，在軌運行約180顆衛星，太空PCB板也幾乎由華通獨供。新客戶效應加上新產能加持，低軌衛星營收占比維持高檔、營收規模持續擴大，客戶規劃中的新一代衛星性能將大幅提升，使用的太空PCB板規格升級、面積也明顯放大，將進一步推升公司相關的營收規模及利潤貢獻。

展望今年，法人認為，華通在衛星產業具有先行者優勢又積極在泰國與台灣開出新產能，除了兩大衛星客戶發射加速之外，原有主力客戶可能推出衛星升級（V3、D2C），甚至會大幅增加地面設備銷售與網路接取服務，有機會明顯拉高低軌衛星產品的營收規模，持續優化產品結構，今年整體毛利率也應可隨之穩健提升。

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