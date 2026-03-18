1.8萬移工4/1起須提退休金 勞團：全體移工應加入勞退新制

台灣工人鬥陣總工會、台灣國際勞工協會、自主工聯等勞團，今日至勞動部前抗議（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部去年10月發布函釋，依據《勞動基準法》第56條第1項規定，受僱於「同一事業單位」工作年資達10年（含）以上的藍領移工，雇主應按月提撥薪資總額2%至15%作為勞工退休準備金，存儲於台灣銀行勞退舊制專戶，即將於4月1日起實施。對此，勞團今日赴勞動部抗議，認為要移工參與舊制勞退是「誆騙」，要求勞動部應規劃「全體移工」納入勞退新制提撥。

至今年1月，國內移工人數已突破87萬人，由於僅有藍領移工獲得勞基法保障，且僅限適用勞退舊制，先前允許雇主無須按月為移工提撥退休準備金，去年遭監察院檢討違反勞基法，要求勞動部需因應時空環境變遷適時檢討改進。勞動部因此發布解釋令，受僱於同一事業單位的移工若工作年資滿10年，自115年4月1日起，雇主必須依照每月薪資總額，為他們按月提撥退休準備金，初估人數約達1萬8000人。

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4月1日的實施期限即將到來，但勞團對此並不滿意，今日包括台灣工人鬥陣總工會、台灣國際勞工協會、自主工聯等勞團，至勞動部前抗議，提出3項訴求，包括「勞動部立刻推動提高勞退新制雇主提撥比率」、「勞動部規劃全體移工納入勞退新制提撥」，及「政府規劃家戶移工納入勞退新制提撥時，應補助弱勢家庭類雇主」。

勞團質疑，政府推動勞退新制上路已經滿20年，只有6%的新制提撥比率，台灣勞工數年來一直不斷要求提高雇主提撥比率，就是因為對比舊制退休金雇主負擔的成本，新制可以整整減少一半；且勞工退休金條例中規定，台灣勞工在94年7月1日之後進入職場就只能使用勞退新制，原本所有人都以為舊制退休金將會逐漸落日，結果過了20年，發現勞退舊制還會繼續存在而且人數增加。

勞團認為，如果勞動部有信心讓移工可以領取到勞退舊制，那台灣勞工為何不能選擇參加舊制？痛批勞動部的退休制度邏輯錯亂，荒謬透頂！誆騙台灣勞工20年，始終不讓新制退休提撥提高，現在又讓移工使用勞退舊制，就是算準許多移工達不到舊制的法定要件，如同全面性的對於本國籍勞工和移工退休制度進行剝削，最後受益的只有「雇主」。

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