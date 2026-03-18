三星：AI晶片需求續強勁 記憶體價格恐衝擊電腦、行動裝置出貨

三星預估今年晶片需求將持續強勁，但記憶體晶片上漲可能會影響電腦和行動裝置的出貨。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung Electronics）高層週三（18日）表示，受到全球AI浪潮推動，公司預計今年晶片需求將持續強勁，但記憶體晶片上漲可能會影響電腦和行動裝置的出貨。

《路透》報導，三星共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉（Jun Young-Hyun）在年度股東大會上表示，由於AI需求不斷成長，以及由此導致的記憶體供應持續短缺，對三星來說，商業環境預計將十分有利。

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不過，全永鉉隨後補充，目前風險因素仍然存在，包括全球宏觀經濟環境的不確定性，例如關稅問題和特定產業，包括電視、手機和家用電器的成本負擔。由於AI資料中心的強勁需求，全球半導體供應出現瓶頸，導致從汽車、電腦到智慧手機等各產業的記憶體晶片供應受到限制。

今年以來，三星股價一路飆升至歷史新高，自1月以來已漲約60％，超越南韓股市的34％漲幅。截至中午，三星今（18）日大漲近6％。

記憶體晶片短缺推動了三星的業績成長，使得三星和競爭對手包括SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron），得以大幅調漲價格。這3家公司主導著全球記憶體晶片的生產。

在去年的股東大會上，全永鉉就三星錯失AI龐大晶片市場商機一事道歉，這導致三星股價和收益暴跌。但在那之後情況有所好轉，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透露，三星正在生產輝達的新型AI晶片後，三星股價在週二（17日）大幅上漲。

分析師表示，黃仁勳的發言增加了人們的預期，認為三星的晶圓代工部門在近年每年虧損高達數十億美元之後，最快明年可以轉虧為盈。

一名51的吳姓股東在會前受訪時直言，情況不能再更好了，並提到了三星股價的漲勢，但隨後也提及，自己有點擔心三星工會的問題會給管理階層帶來負擔。由於員工對於與主要競爭對手之間的薪資差距日益不滿，三星工會成員正在進行投票，準備在5月發起罷工。

對此，全永鉉也坦言，由於晶片產業獲利疲軟，導致績效薪資下降，讓三星在薪資競爭力方面落後於競爭對手。然而，自去年以來，隨著三星半導體產品恢復競爭力，績效獎金的發放也出現復甦趨勢，預計薪資競爭力差距將縮小。

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